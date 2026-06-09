Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thông tin về ca mổ lấy dị vật cho trẻ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" bất bình

Ngày 9/6, câu chuyện về một bệnh nhi nhập viện Sản Nhi Nghệ An được chẩn đoán là nuốt 3 di vật vào trong đường ruột. Đặc biệt hình ảnh sau ca phẫu thuật của bệnh nhi thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo đó, chiều 2/5 đến 10 giờ 3/5, cháu K. (gần 5 tuổi), trú tại tỉnh Hà Tĩnh vào viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng sốt, bác sĩ chỉ định phẫu thuật để lấy dị vật ra ngoài.

Trước khi phẫu thuật có chụp phim thể hiện 3 viên nam châm dính vào nhau. Vậy nhưng, ca phẫu thuật xong bác sĩ chỉ đưa ra 1 viên nam châm. Ngay sau đó, mẹ cháu bé nhờ bác sĩ kiểm tra vì còn 2 viên bên trong.

Thông tin về ca phẫu thuật của bệnh nhi được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, bác sĩ giải thích rằng, các dị vật đã di chuyển xuống phía dưới đường hậu môn và sẽ đi ra ngoài tự nhiên. Thế nhưng, trong những ngày tiếp theo, bệnh nhi vẫn xuất hiện tình trạng đau bụng và sốt. Gia đình nhiều lần trao đổi với bác sĩ về khả năng 2 viên nam châm còn lại trong người bé, dẫn đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhi chưa bình phục. Sau 1 tuần nằm viện, 2 viên nam châm vẫn ở vị trí ban đầu gần vết mổ. Lo sợ con bị nhiễm trùng, người nhà đã xin chuyển tuyến ra viện ở Hà Nội chữa trị.

Khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người bức xúc, có những bình luận gay gắt. Ngoài ra, nhìn hình ảnh vết mổ, chỉ khâu cho bệnh nhi khiến nhiều người không dám tin đó là sự thật.

Tiếp nhận thông tin về sự việc, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhi. Đồng thời, bệnh viện cần phân tích, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn; nhận định về việc hướng dẫn điều trị cho bệnh nhi và có kết luận cụ thể.

Ngày 9/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị đã họp hội đồng chuyên môn đánh giá lại toàn bộ quá trình điều trị cho bệnh nhi. Theo đó, bệnh nhi là cháu L.D.H.K (SN 2021) bệnh nhi được nhập khoa Ngoại tổng hợp lúc 16h15 ngày 3/5 với lý do nuốt phải dị vật (nam châm). Bác sĩ chẩn đoán dị vật nam châm đường tiêu hóa (Ruột non) ngày thứ 3.

Qua thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ xác định có 2 vị trí dị vật cản quang ở ruột non. Hướng xử trí: Tiếp tục theo dõi tình trạng dị vật di chuyển trong ống tiêu hóa để trẻ có thể đào thải qua đường tự nhiên. Theo dõi các biến chứng có thể xảy ra để xử trí kịp thời.

Đến 10h30’ ngày 4/5: Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau bụng và các dấu hiệu tổn thương ruột. Bệnh nhân đã được hội chẩn, chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa gây tổn thương ruột, có chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật: 1 viên nam châm nằm ở đoạn cuối ruột non gây viêm nhiễm, 1 viên còn lại nằm ở đại tràng. Kíp phẫu thuật quyết định mở ruột non lấy dị vật, còn viên ở đại tràng không can thiệp, để đào thải qua đường tự nhiên.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi toàn trạng, các vấn đề ổ bụng và sự di chuyển của dị vật trong ruột già bằng siêu âm và chụp Xquang (ngày 8 và 10/5). Đến ngày 10/5, dị vật di chuyển sang đoạn cuối ruột già, chuẩn bị xuống hậu môn. Dị vật đã đi ra ngoài qua đường hậu môn vào ngày 12/5.

Về phản ánh của gia đình về vết mổ, có hình ảnh như bài đăng trên mạng xã hội là do: Đây là một phẫu thuật nhiễm khuẩn, có chỉ định khâu thưa để tạo điều kiện thoát dịch. Vết mổ đang trong quá trình điều trị, chưa lành hẳn nên có tình trạng sưng nề, rỉ ít dịch.

Bên cạnh đó, liên quan đến phản ánh của gia đình về tinh thần, thái độ của nhân viên y tế, hiện bệnh viện đang tiếp tục xem xét để có phương án xử lý.

Sau khi rà soát chuyên môn, bệnh viện Sản nhi Nghệ An khẳng định quá trình tiếp nhận, theo dõi, điều trị bệnh nhân, bệnh viện hoàn toàn tuân thủ các quy trình chuyên môn. Việc giải thích của nhân viên y tế tại Khoa Ngoại tổng hợp chưa được cặn kẽ để gia đình thấu hiểu tình trạng của bệnh nhân. Sau sự việc, Bệnh viện đã tổ chức gặp gỡ trực tiếp gia đình để giải thích. Sau cuộc gặp, gia đình đã hiểu và chủ động gỡ bài đăng trên mạng xã hội.