Rang tôm chỉ cần thêm lá này vào ăn giòn thơm, lạ miệng cho bữa cơm gia đình

Lá lốt – loại lá gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, lá lốt vị cay thơm, tính ấm; vào tỳ vị có tác dụng làm ấm bụng, trừ lạnh, hạ khí, giảm đau… Trong dân gian, lá lốt vẫn dùng trong một số bài thuốc chữa đau xương, thấp khớp, tê thấp, đổ mồ hôi tay chân…

Lá lốt có mùi thơm đặc trưng. Đây cũng là loại lá gia vị được dùng trong chế biến nhiều món ăn hấp dẫn quen thuộc trong ẩm thực Việt như ốc nấu chuối, lẩu ếch, bò cuốn lá lốt, chả ốc lá lốt… Lá có thể dùng ăn sống, thái nhỏ hoặc chiên cùng dầu, mỡ để ăn kèm với những thực phẩm có mùi tanh như lươn, ếch, ốc.

Lá lốt và tôm đồng đều là những nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: HM

Tôm đồng cũng là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình có giá trị dinh dưỡng cao, nhất là canxi dồi dào. Tôm có thể chế biến thành nhiều món như rang, rim, nấu canh hoặc làm tép khô. Việc kết hợp tôm với lá lốt vừa giúp đổi vị vừa tạo nên sự tương phản thú vị giữa phần tôm giòn thơm và lá lốt giòn rụm.

Ngày cuối tuần, bạn có thể đổi vị cho mâm cơm gia đình bằng món tôm đồng rang lá lốt thơm ngon mà lạ miệng với cách chế biến đơn giản.

Món ngon tôm rang lá lốt

Nguyên liệu làm tôm rang lá lốt

+ Tôm đồng tươi làm sạch

+ Lá lốt

+ Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, sa tế

+ 1 quả trứng gà

+ Bột chiên giòn, dầu ăn

Cách làm tôm rang lá lốt

Bước 1: Tôm đồng làm sạch, để ráo. Đun một nồi nước, thêm thìa đường rồi cho tôm vào trần sơ đến khi vừa chín tới thì vớt ra để ráo. Tiếp đó, đem ướp tôm bằng cách trộn đều tôm cùng hạt nêm, bột ngọt, nước mắm và một chút sa tế tùy khẩu vị. Đập quả trứng gà vào trộn đều, rắc bột chiên giòn áo một lớp mỏng quanh bề mặt tôm. Mọi người cần tránh phủ bột quá dày vì dễ làm món tôm bị nặng bột, mất độ giòn tự nhiên.

Bước 2: Đem lá lốt thái sợi thật nhỏ rồi cho vào chảo dầu nóng chiên đến khi giòn rụm thì vớt ra đĩa. Lá lốt khá mỏng nên cần chú ý thời gian chiên để tránh bị cháy làm món ăn có vị đắng.

Bước 3: Dùng luôn chảo dầu nóng vừa chiên lá lốt, thả tôm vào chiên. Canh lửa vừa, chiên đến khi tôm vàng ruộm, lớp vỏ ngoài giòn tan mà bên trong thịt tôm vẫn ngọt mềm thì vớt ra cho ráo dầu.

Cuối cùng trộn đều tôm cùng phần lá lốt giòn rụm ban nãy. Bày ra đĩa, khi ăn cuốn tôm kèm lá lốt tươi chấm ngập vào bát nước mắm chua ngọt là thưởng thức được ngay.

Món ăn này ngon nhất khi dùng nóng. Tôm có lớp ngoài giòn thơm, bên trong vẫn giữ được vị ngọt mềm tự nhiên, trong khi lá lốt tạo thêm mùi thơm đặc trưng và độ giòn.