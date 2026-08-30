5 món ăn từ quả na đặc biệt tốt cho người bị táo bón

1. Lý do người bị táo bón nên ăn quả na

Bản chất của táo bón xuất phát từ sự nhu động kém của ruột cùng tình trạng thiếu hụt độ ẩm và chất xơ trong khối phân.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, mặc dù táo bón có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý. Vì vậy trong phòng ngừa và điều trị cần điều chỉnh chế độ ăn uống bằng cách cung cấp đủ chất xơ, nước và các dưỡng chất cần thiết để hệ tiêu hóa sẽ hoạt động trơn tru giúp phân mềm và dễ đào thải.

Trong các loại trái cây thì na được đánh giá là loại quả rất tốt cho những người bị táo bón nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Khi đi vào đường tiêu hóa, chất xơ trong quả na giúp gia tăng thể tích khối phân, hút nước để làm mềm phân, đồng thời kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, rút ngắn thời gian di chuyển của chất thải qua đại tràng.

Các vitamin và khoáng chất đa dạng như: vitamin C, magie, kali và sắt... hỗ trợ tăng cường miễn dịch hệ tiêu hóa. Magie hỗ trợ thư giãn cơ. Các vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và trao đổi chất.

Các món ăn từ quả na chín rất tốt cho người bị táo bón. Ảnh minh họa AI

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, hàm lượng chất xơ cao trong quả na giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như táo bón.

Người bị táo bón nên chọn ăn na chín mềm, uống đủ nước và kết hợp ăn na với các loại rau xanh, trái cây khác trong chế độ ăn hằng ngày. Đối với trẻ nhỏ, có thể dằm (bỏ hạt) hoặc xay nhuyễn thịt quả na cho trẻ ăn trong các bữa phụ giúp trẻ ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt.

2. Một số món ăn chế biến từ na giúp cải thiện nhanh táo bón

Sinh tố na và chuối chín

Cách làm: Bóc vỏ 01 quả na chín (bỏ hạt) và 01 quả chuối chín, xay nhuyễn cùng 100 ml sữa tươi không đường hoặc sữa hạt. Uống vào bữa phụ buổi sáng hoặc chiều. Chuối chín giàu chất xơ, magie, kết hợp cùng chất xơ dồi dào trong na tạo thành món ăn hỗ trợ nhuận tràng hiệu quả.

Sinh tố na, bơ và cải bó xôi

Cách làm: Xay nhuyễn thịt na chín, 1/4 quả bơ và một nắm nhỏ rau cải bó xôi đã rửa sạch cùng một ít nước lọc. Món này vừa cung cấp lượng chất xơ cao, vừa bổ sung magie và chất béo tốt giúp kích thích tiêu hóa.

Sữa chua dầm na và hạt chia

Cách làm: Dầm nhẹ thịt na chín với một hũ sữa chua không đường, rắc thêm 1 thìa hạt chia đã ngâm nở. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn (probiotics) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Hạt chia khi gặp nước tạo lớp gel mềm kết hợp cùng na hỗ trợ làm mềm phân.

Na dầm cốt dừa tươi

Cách làm: Thịt na chín bóc bỏ hạt dầm cùng một chút nước cốt dừa tươi và đá lạnh. Độ ngậy nhẹ của cốt dừa tạo cảm giác ngon miệng, hỗ trợ bôi trơn đường tiêu hóa tự nhiên.

Cháo yến mạch na chín và hạt óc chó

Cách làm: Nấu chín 3 thìa canh yến mạch cán vỡ với nước cho đến khi cháo sánh mịn. Để cháo nguội bớt rồi trộn đều phần thịt na chín (đã bỏ hạt). Rắc lên trên một ít hạt óc chó giã nhỏ và ăn còn ấm.

Yến mạch rất giàu chất xơ beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có khả năng tạo lớp gel mềm bôi trơn niêm mạc ruột. Kết hợp với chất xơ và enzyme tự nhiên trong na chín cùng chất béo lành mạnh từ hạt óc chó giúp kích thích nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa.

3. Lưu ý quan trọng khi ăn na với người bị táo bón

Chỉ ăn na chín mềm: Tuyệt đối không ăn na xanh hoặc na chưa chín kỹ. Na xanh chứa hàm lượng tannin cao có tính chất làm săn niêm mạc sẽ khiến tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn.

Uống đủ nước: Chất xơ trong na cần đủ nước để phát huy tác dụng nở rộng và làm mềm phân. Cần đảm bảo uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày.

Chế độ ăn cân bằng: Nên kết hợp ăn na cùng chế độ ăn phong phú gồm nhiều rau xanh, các loại hạt và quả mọng khác để duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.