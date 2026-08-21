Theo lương y Nguyễn Biên Thùy (Hà Nội), trong quan niệm y học cổ truyền, thận có vai trò quan trọng đối với sức khỏe toàn thân. Một số biểu hiện vào buổi sáng có thể khiến người bệnh chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, các triệu chứng này không thể dùng riêng lẻ để kết luận thận suy yếu; nếu kéo dài hoặc đi kèm bất thường về tiểu tiện, phù, mệt mỏi..., người bệnh nên đi khám và làm xét nghiệm cần thiết.

Mí mắt sưng, bọng mắt rõ vào buổi sáng

Một số người mắc bệnh thận có thể xuất hiện tình trạng bọng mắt hoặc vùng quanh mắt sưng, đặc biệt vào buổi sáng. Đây có thể liên quan đến tình trạng giữ nước hoặc mất protein qua nước tiểu trong một số bệnh lý thận. National Kidney Foundation cũng liệt kê tình trạng bọng mắt, đặc biệt vào buổi sáng, trong số những biểu hiện có thể gặp ở người mắc bệnh thận.

Tuy nhiên, bọng mắt không phải dấu hiệu đặc hiệu của bệnh thận. Thiếu ngủ, dị ứng, ăn mặn hoặc nhiều nguyên nhân khác cũng có thể khiến vùng quanh mắt sưng. Vì vậy, nếu tình trạng tái diễn, nhất là khi kèm phù chân hoặc nước tiểu bất thường, nên đi khám.

Mệt mỏi, uể oải dù ngủ đủ

Thức dậy sau một đêm ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi, thiếu năng lượng có thể xuất hiện khi chức năng thận suy giảm, đặc biệt ở giai đoạn bệnh tiến triển. Khi thận hoạt động kém, chất thải có thể tích tụ trong máu; người bệnh cũng có thể bị thiếu máu do giảm sản xuất erythropoietin, từ đó cảm thấy mệt mỏi, suy giảm năng lượng.

Mệt mỏi là triệu chứng rất phổ biến và có thể do thiếu ngủ, stress, thiếu máu, bệnh tuyến giáp hoặc nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, nếu tình trạng kéo dài, không nên tự quy kết cho bệnh thận mà cần tìm nguyên nhân.

5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo bệnh thận

Nước tiểu thay đổi bất thường

Nước tiểu là một trong những dấu hiệu đáng chú ý khi đánh giá sức khỏe thận. Người bệnh có thể nhận thấy nước tiểu nhiều bọt kéo dài, có máu hoặc thay đổi về số lần đi tiểu. Nước tiểu có bọt có thể liên quan đến protein trong nước tiểu và cần được kiểm tra.

Nước tiểu vàng đậm vào buổi sáng đơn thuần thường có thể do sau một đêm cơ thể không được bổ sung nước, không nên mặc định là thận có vấn đề. Ngược lại, nếu nước tiểu có máu, nhiều bọt kéo dài hoặc lượng nước tiểu thay đổi rõ rệt, người bệnh nên đi khám.

Buồn nôn, chán ăn

Buồn nôn, chán ăn có thể xuất hiện khi bệnh thận tiến triển. Khi chức năng lọc suy giảm đáng kể, các chất thải tích tụ trong máu có thể gây cảm giác buồn nôn, thay đổi vị giác và giảm cảm giác ngon miệng.

Tuy nhiên, buồn nôn hoặc không muốn ăn sáng không phải dấu hiệu riêng của bệnh thận. Các bệnh lý tiêu hóa, nhiễm trùng, stress, rối loạn chuyển hóa hoặc thói quen sinh hoạt đều có thể gây tình trạng này. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc kèm sụt cân, phù, mệt mỏi hay thay đổi nước tiểu, nên được kiểm tra.

Ngứa da, chuột rút kéo dài

Ngứa da và chuột rút là những triệu chứng có thể gặp ở người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt khi bệnh đã tiến triển. Rối loạn cân bằng khoáng chất, điện giải và sự tích tụ các chất thải trong cơ thể có thể góp phần gây ngứa hoặc co cơ.

Nếu các triệu chứng xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc đi cùng phù, mệt mỏi, thay đổi nước tiểu, người bệnh nên đi khám thay vì tự điều trị.

Không nên chờ có triệu chứng mới kiểm tra thận

Điểm đáng lưu ý là bệnh thận mạn thường không biểu hiện rõ ở giai đoạn đầu. Vì vậy, việc chỉ dựa vào những dấu hiệu nhận biết vào buổi sáng để phát hiện bệnh là không đủ. Xét nghiệm máu đánh giá chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu có thể giúp phát hiện tổn thương hoặc suy giảm chức năng thận.

Những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận thuộc nhóm có nguy cơ cao và nên được kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo lương y Thùy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, hạn chế muối, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những việc cần thiết để bảo vệ sức khỏe nói chung. Khi xuất hiện phù bất thường, tiểu máu, nước tiểu nhiều bọt kéo dài, mệt mỏi hoặc các triệu chứng đáng ngờ khác, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá chức năng thận.