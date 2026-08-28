Bác sĩ chỉ ba cách nhận biết cải thảo ngâm formaldehyde

Ngày 24/8, Đài Phát thanh Trung Quốc dẫn lời bác sĩ Cui Shenmei, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Thanh Hoa, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết cải thảo nghi bị ngâm formaldehyde bằng ba cách gồm nhìn, ngửi và sờ.

Bác sĩ Cui Shenmei. Ảnh: CNR

Theo bác sĩ, trước tiên, người mua nên quan sát phần gốc. Cải thảo bình thường thường có gốc ngả vàng hoặc nâu, dễ héo và thay đổi hình dạng khi bảo quản trong thời tiết nóng. Trong khi đó, cải thảo được xử lý bằng formaldehyde có thể giữ phần gốc trắng bóng, không đổi màu và cây vẫn căng, chắc bất thường.

Cách thứ hai là kiểm tra mùi. Cải thảo bình thường có mùi đất tự nhiên, còn loại từng bị ngâm formaldehyde có thể xuất hiện mùi hăng, gây khó chịu ở phần gốc hoặc mặt ngoài của lá.

Cuối cùng, người mua có thể kiểm tra bằng cách sờ. Rau bình thường tương đối mềm, trong khi cuống cải thảo sau khi được xử lý bằng formaldehyde có thể trở nên cứng và đơ.

Khuyến cáo được đưa ra sau vụ thương lái nhúng cải thảo vào dung dịch formaldehyde trong quá trình thu mua tại huyện Khang Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Văn phòng An toàn Thực phẩm Quốc vụ viện Trung Quốc cùng các cơ quan nông nghiệp và quản lý thị trường đã yêu cầu chính quyền địa phương điều tra, xử lý người liên quan và truy tìm đường đi của số cải thảo có vấn đề, ngăn sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Bê bối cải thảo nhúng hóa chất gây ung thư chấn động Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Theo bác sĩ Cui, formaldehyde được xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người và có thể trực tiếp làm tổn thương niêm mạc. Mức độ độc hại liên quan đến lượng hóa chất đi vào cơ thể, trong khi tiếp xúc lâu dài, lặp lại có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Người ăn phải cải thảo nhúng formaldehyde có thể bị nóng rát hoặc đau đường tiêu hóa, buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng chức năng gan, thận. Người già, trẻ em và bệnh nhân ung thư có niêm mạc tiêu hóa dễ tổn thương hơn nên ngay cả khi ăn một lượng nhỏ cũng có thể bị đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy và cần được điều trị kịp thời.

Để giảm nguy cơ chất hóa học tồn dư, bác sĩ khuyên cắt bỏ một phần gốc, bóc hai hoặc ba lớp lá ngoài rồi ngâm cải thảo trong nước sạch khoảng 10 đến 15 phút, thay nước một lần trong quá trình ngâm. Rau sau đó cần được nấu ở nhiệt độ cao bằng cách chần, xào hoặc hầm.

Bà cũng khuyến nghị bổ sung thực phẩm giàu protein chất lượng cao và men vi sinh nhằm hỗ trợ niêm mạc đường tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột.