Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần: Những dấu hiệu cảnh báo không thể chủ quan

Sốt xuất huyết gia tăng, nhiều người dễ nhầm với sốt thông thường

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 2/10 đến ngày 9/10/2026, toàn thành phố ghi nhận 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 81 phường, xã. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 12 ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 4.351 trường hợp mắc tại 120 phường, xã với 193 ổ dịch. Hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Sốt xuất huyết gia tăng, nhiều người dễ nhầm với sốt thông thường. Ảnh minh họa.

Mặc dù số ca mắc từ đầu năm thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025, số liệu trong tuần cho thấy bệnh vẫn đang lưu hành trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, thời điểm tháng 9-11 hằng năm là giai đoạn Hà Nội tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Triệu chứng ban đầu thường là sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, đau mỏi cơ và khớp, có thể kèm buồn nôn hoặc phát ban. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với các bệnh sốt do virus khác, khiến người bệnh tự mua thuốc điều trị hoặc chậm đi khám.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp diễn biến phức tạp do sốt xuất huyết. Ngay trong tháng 9/2026, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho các trường hợp sốt xuất huyết với biểu hiện đa dạng, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng.

Đáng chú ý là trường hợp một nữ bệnh nhân 37 tuổi ban đầu nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường, tự mua thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Đến ngày thứ hai của bệnh, người bệnh xuất hiện đau đầu dữ dội, sốt cao và chảy máu chân răng, sau đó được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút – Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi mắc sốt xuất huyết người dân thường mắc một số sai lầm khiến việc phát hiện và theo dõi bệnh bị chậm trễ. Một trong những sai lầm phổ biến là tự mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện sốt, đau đầu. Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid, bởi những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Hạ sốt không đồng nghĩa với hết nguy hiểm

Cũng theo BS Bình, khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh sốt xuất huyết, nhất là khi người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, một số trường hợp có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Lúc này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương; trường hợp nặng có thể gây giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc. Tiểu cầu cũng có thể giảm và người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện xuất huyết.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trong khi đó, khi thấy nhiệt độ cơ thể trở về gần bình thường, nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng bệnh đã khỏi nên lơ là theo dõi. Trên thực tế, đây lại là giai đoạn cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Do đó, nếu đã được chẩn đoán sốt xuất huyết và đang theo dõi tại nhà, người bệnh cần thực hiện đúng lịch tái khám, theo dõi các biểu hiện bất thường và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý ngừng theo dõi chỉ vì thân nhiệt đã trở về bình thường.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận hoặc đang điều trị ung thư cần được quan tâm đặc biệt. Khi có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết, những người thuộc nhóm này nên được khám sớm để bác sĩ đánh giá nguy cơ và hướng dẫn theo dõi phù hợp.

Đối với thuốc hạ sốt, người bệnh chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý dùng aspirin, ibuprofen hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Không tự mua kháng sinh, thuốc nam hoặc các sản phẩm không rõ thành phần để điều trị bệnh.

Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu được sử dụng thường quy để loại bỏ virus Dengue. Việc chăm sóc và điều trị chủ yếu tập trung vào theo dõi sát diễn biến, xử trí triệu chứng và can thiệp kịp thời khi có biến chứng. Người bệnh không nên tự truyền dịch tại nhà vì việc bù dịch không phù hợp có thể gây nguy hiểm.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao không giảm, đau bụng nhiều đặc biệt vùng gan và thượng vị, nôn nhiều, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đại tiện phân đen, kinh nguyệt ra bất thường, mệt lả, li bì, tay chân lạnh, khó thở hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.

Chủ động diệt muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn

Theo các chuyên gia, song song với việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh, phòng muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn là những biện pháp quan trọng để hạn chế lây truyền sốt xuất huyết.

Người dân cần đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên cọ rửa chum, vại, xô chậu; thay nước lọ hoa, loại bỏ nước đọng trong khay, lốp xe cũ và các vật dụng quanh nhà. Nên ngủ màn, mặc quần áo dài tay, sử dụng các biện pháp xua muỗi phù hợp và phối hợp với chính quyền địa phương trong hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất khi có hướng dẫn. Ngoài ra, người dân cũng có thể chủ động tìm hiểu và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết theo hướng dẫn, chỉ định phù hợp.

Trong bối cảnh Hà Nội vẫn ghi nhận ca mắc tại nhiều phường, xã, các chuyên gia khuyến cáo, mỗi gia đình cần chủ động phòng bệnh và không chủ quan khi xuất hiện triệu chứng sốt. Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, đi khám đúng lúc và tuân thủ hướng dẫn điều trị là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nặng do sốt xuất huyết.