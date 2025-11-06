Sốt xuất huyết tăng mạnh, Hà Nội bước vào cao điểm dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 24 đến 31-10), toàn TP ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã, tăng 94 ca so với tuần trước.

Cùng với việc số mắc đang tiếp tục có xu hướng tăng, CDC Hà Nội cũng ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch còn cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao.

CDC Hà Nội đã tiến hành xử lý 4 khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết. Trong tuần này, các trạm y tế tiếp tục thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

CDC Hà Nội cũng tiếp tục triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài, nhằm phát hiện sớm các ca mắc nghi mắc/mắc bệnh dịch, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Hà Nội. Ảnh: TT

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường xảy ra từ tháng 7-11 hàng năm. Đỉnh điểm của dịch bệnh này có thể xảy ra vào tháng 10 và 11, khi thời tiết giao mùa mưa nhiều, độ ẩm cao khiến muỗi phát triển mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Oanh, Trưởng đơn nguyên Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết: "Sốt xuất huyết do virus dengue gây ra, với 4 tuýp huyết thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4), xuất hiện quanh năm và tăng mạnh vào mùa mưa".

Bệnh thường khởi phát với các biểu hiện sốt cao kèm đau đầu, đau mỏi người và đau cơ rõ rệt. Người bệnh có thể chán ăn, buồn nôn và xuất hiện xung huyết da trong 1-3 ngày đầu. Từ ngày thứ 5 trở đi, nếu bệnh diễn tiến nặng, có thể xuất hiện chấm xuất huyết trên da hoặc xuất huyết niêm mạc, thậm chí xuất huyết tiêu hóa.

Về cận lâm sàng, xét nghiệm ở giai đoạn sớm có thể ghi nhận tình trạng giảm bạch cầu. Đến giai đoạn từ ngày thứ 5-6, bệnh nhân có thể xuất hiện giảm tiểu cầu và cô đặc máu - dấu hiệu quan trọng giúp các bác sĩ đánh giá mức độ nặng của bệnh.

Bác sĩ Oanh khuyến cáo người bệnh cần tới bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như vật vã, lừ đừ, li bì, đau tức vùng gan, nôn nhiều và tiểu ít, có xuất huyết niêm mạc, hoặc xét nghiệm cho thấy Hematocrit tăng và tiểu cầu giảm nhanh.

"Sốt xuất huyết nặng có thể gây sốc, rối loạn đông máu, suy tạng và tử vong nếu không điều trị kịp thời. Đặc biệt, nhóm người trong độ tuổi 30-50, bệnh nhân béo phì, người có bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc chống đông có nguy cơ diễn tiến nặng hơn", bác sĩ Oanh nhấn mạnh.