Cà Mau nêu lý do không thể làm rõ vụ 63 học sinh ngộ độc sau bữa ăn miễn phí

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc). Theo đó, vụ việc làm 63 em học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, không phải 46 học sinh như thông tin trước đó.

Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau, nơi xảy ra vụ việc.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau nhận định, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cấp tính, xảy ra trong thời gian ngắn và liên quan đến bữa ăn tại trường. Thực phẩm nghi ngờ cao là món cơm chiên dương châu, với bằng chứng dịch tễ rõ ràng. Tuy nhiên, không thể khẳng định bằng xét nghiệm do không còn mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Báo cáo cũng xác định, nguyên nhân ngộ độc có thể liên quan đến việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn. Cụ thể, quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại cơ sở chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, nguyên liệu sau sơ chế để ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài, tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh độc tố phát triển.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, sáng 24/4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc mua 390 suất ăn để tặng miễn phí cho các em học sinh Trường Tiểu học Nhụy Cầm, gồm các món: Cơm chiên dương châu, bánh mì thịt heo quay, bánh bao chiên và xôi mặn. Cả trường có 378 học sinh đã nhận và dùng suất ăn miễn phí trên.

Không lâu sau, 63 em học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, nhức đầu… nên được đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.