Sai lầm khi uống nước mà hàng triệu người mắc phải, gây áp lực lên thận

Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn

Nhiều người thường uống quá nhiều nước trong một lần, đặc biệt sau khi vận động hoặc khi khát. Thói quen này có thể khiến dạ dày bị căng đột ngột, gây đầy bụng, khó chịu hoặc buồn nôn. Bên cạnh đó, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng nước dư thừa. Nếu diễn ra thường xuyên, cơ thể có nguy cơ mất cân bằng điện giải và làm tăng áp lực lên chức năng của thận.

Uống quá ít nước trong ngày

Nhiều người không bổ sung đủ nước trong ngày, khiến nước tiểu cô đặc và quá trình đào thải chất cặn bã qua thận kém hiệu quả hơn. Tình trạng thiếu nước kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, đồng thời khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì chức năng lọc máu và cân bằng dịch. Cơ thể cũng dễ xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, khô da và giảm khả năng tập trung.

Uống đủ nước là cần thiết, nhưng uống sai cách có thể khiến dạ dày và thận chịu nhiều áp lực

Uống nước quá lạnh khi bụng đói

Uống nước đá khi bụng đói, đặc biệt ngay sau khi thức dậy, có thể khiến dạ dày bị kích thích, ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa. Thói quen này còn dễ gây cảm giác cồn cào, khó chịu hoặc đau bụng ở một số người. Nếu duy trì trong thời gian dài, niêm mạc dạ dày có thể trở nên nhạy cảm hơn, nhất là ở những người có tiền sử mắc các bệnh lý tiêu hóa.

Uống nhiều nước ngay sau bữa ăn

Uống quá nhiều nước ngay sau bữa ăn có thể làm loãng dịch vị dạ dày, khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn. Điều này dễ gây đầy hơi, nặng bụng và khó tiêu. Nếu duy trì thường xuyên, thói quen này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước cách bữa ăn một khoảng thời gian hợp lý để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Hình thành thói quen uống nước khoa học

Để bảo vệ dạ dày và thận, nên uống nước đều đặn trong ngày thay vì uống quá nhiều trong một lần. Đồng thời, ưu tiên nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm để hạn chế kích thích dạ dày.

Duy trì thói quen uống nước khoa học kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp hệ tiêu hóa và bài tiết hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.