Phát hiện ca dương tính Hantavirus đầu tiên sau khi hành khách rời du thuyền

Một hành khách người Tây Ban Nha được xịt khử khuẩn khi về nước hôm 10/5. Ảnh: AP

Ngày 10/5, các hành khách trên du thuyền MV Hondius bắt đầu được rời đi bằng máy bay quân sự và chuyên cơ chính phủ sau khi con tàu neo ngoài khơi quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Giới chức y tế Mỹ cho biết một trong 17 công dân Mỹ sơ tán khỏi tàu đã dương tính Hantavirus nhưng chưa xuất hiện triệu chứng. Người này sẽ được chuyển tới Đơn vị Kiểm soát Sinh học thuộc Đại học Nebraska để theo dõi đặc biệt sau khi máy bay hạ cánh.

Trong khi đó, một trong năm hành khách Pháp có triệu chứng nghi nhiễm Hantavirus ngay trên chuyến bay về nước. Toàn bộ nhóm sau đó bị cách ly nghiêm ngặt để xét nghiệm.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và giới chức Tây Ban Nha từng cho biết hơn 140 người còn lại trên tàu chưa ghi nhận triệu chứng nào.

Các hành khách theo dõi từ cửa kính khi du thuyền MV Hondius cập cảng Granadilla ở Tenerife, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, hôm 10/5. Ảnh: AP

Quá trình sơ tán diễn ra dưới các biện pháp an toàn nghiêm ngặt. Hành khách được đưa vào bờ bằng tàu nhỏ, sau đó chuyển tới khu cách ly bằng xe buýt chuyên dụng. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ toàn thân, còn nhiều hành khách mặc đồ chống dịch và được phun khử khuẩn trước khi lên máy bay.

Các chuyến bay hồi hương đang đưa công dân từ hơn 20 quốc gia rời Tenerife. Một số nước như Anh, Pháp và Hà Lan yêu cầu người trở về phải cách ly hoặc theo dõi y tế trong nhiều tuần.

WHO nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện ở mức thấp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định: "Đây không phải một đại dịch như Covid-19". Tuy nhiên, giới chức vẫn duy trì giám sát chặt chẽ do chủng virus Andes được phát hiện trên tàu có khả năng lây từ người sang người trong một số trường hợp hiếm gặp.

Các sĩ quan cảnh sát biên phòng thuộc Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha làm việc tại cảng khi du thuyền MV Hondius vào bến hôm 10/5. Ảnh: AP

Đến nay, ba người đã tử vong trong đợt bùng phát liên quan du thuyền MV Hondius. Ngoài ca dương tính mới phát hiện, trước đó đã có năm người rời tàu được xác nhận nhiễm bệnh.

Hantavirus thường lây sang người khi hít phải bụi chứa chất thải của loài gặm nhấm nhiễm virus. Triệu chứng có thể xuất hiện sau 1-8 tuần kể từ khi phơi nhiễm.