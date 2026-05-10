Tàu du lịch bùng phát dịch virus Hanta cập cảng Tây Ban Nha

Theo NBC News, rạng sáng 10/5 (giờ địa phương), tàu du lịch đang ghi nhận các ca nhiễm virus Hanta đã tiến vào vùng biển ngoài khơi đảo Tenerife (Tây Ban Nha), chuẩn bị triển khai quy trình hồi hương hành khách.

Khoảng 5h30, con tàu MV Hondius mang cờ Hà Lan xuất hiện từ xa khu vực cảng Granadilla, nơi lều y tế được dựng suốt đêm để sẵn sàng tiếp nhận hành khách. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tàu ghi nhận 6 ca nhiễm virus Hanta và hai ca nghi nhiễm. Giới chức xác nhận đã có ba trường hợp tử vong, trong đó có hai người qua đời ngay trên tàu.

Tàu Hondius - nơi ghi nhận ca nhiễm virus Hanta - tiến vào vùng biển ngoài khơi đảo Tenerife rạng sáng 10/5 (giờ địa phương). Ảnh: Jorge Guerrero / AFP via Getty Images

Công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên xuống tàu trên những chiếc thuyền nhỏ theo nhóm 5 người. Sau khi xuống tàu, hành khách được đưa lên thuyền nhỏ vào bờ, nơi họ sẽ trải qua quá trình kiểm tra y tế trước khi lên các chuyến bay hồi hương, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove - người đứng đầu bộ phận chuẩn bị ứng phó dịch bệnh và đại dịch của WHO - cho biết.

Phát biểu với các phóng viên tại Tenerife, Monica Garcia - Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha - nói tất cả hành khách trên tàu đều "không có triệu chứng". Theo bà Monica, hành khách đến từ Hà Lan sẽ là nhóm tiếp theo rời tàu. Máy bay chở họ cũng có hành khách người Đức, Bỉ và Hy Lạp, cũng như một phần thủy thủ đoàn. Lượt bay cuối chở 6 hành khách từ Australia, New Zealand và châu Á dự kiến bay vào thứ Hai.

Trung tâm y tế cho biết 17 người Mỹ vẫn còn trên tàu Hondius sẽ được đưa về nước và theo dõi tại đơn vị Kiểm dịch Quốc gia - một cơ sở nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế Đại học Nebraska ở Omaha, chuyên điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Máy bay được dùng để hồi hương công dân Hà Lan và các nước khác đậu tại sân bay Tenerife Sur-Reina Sofia, hôm 10/5, chờ đón những người được sơ tán từ tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: Antonio Sempere / AFP qua Getty Images

Theo công ty du thuyền Oceanwide Expeditions, con tàu thuộc sở hữu của Hà Lan, cùng một số thành viên thủy thủ đoàn và hành lý của hành khách, sẽ tiếp tục hành trình 5 ngày đến Rotterdam (Hà Lan).

Thi thể của nạn nhân tử vong trên tàu cũng được giữ lại cùng hành lý và đưa về Hà Lan, nơi con tàu sẽ được khử khuẩn toàn diện. Các quan chức y tế nhấn mạnh rằng nguy cơ lây nhiễm đối với dân số toàn cầu và cư dân của Tenerife, ngoài khơi bờ biển Tây Phi, là thấp.

Trong thông điệp gửi người dân Tenerife ngày 9/5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trấn an rằng tình hình hiện tại không tương đương một đại dịch toàn cầu. "Nỗi đau từ năm 2020 vẫn còn đó, nhưng đây không phải là một đại dịch COVID-19 thứ hai. Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hiện nay vẫn ở mức thấp", ông nói.

Virus Hanta lây sang người chủ yếu qua tiếp xúc với loài gặm nhấm, đặc biệt là nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chúng. WHO nhận định ca bệnh đầu tiên có khả năng liên quan đến việc tiếp xúc với loài gặm nhấm trong hoạt động ngắm chim. Trong các chủng virus Hanta, chỉ chủng Andes - được xác định liên quan đến ổ dịch trên tàu Hondius - có khả năng lây từ người sang người, song thường chỉ xảy ra khi tiếp xúc rất gần.