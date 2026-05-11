WHO trấn an về virus Hanta

Tàu du lịch MV Hondius - tâm điểm của đợt bùng phát virus Hanta chết người - đã đến đảo Tenerife - Tây Ban Nha ngày 10-5 nhưng vẫn neo đậu ngoài khơi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giới chức Tây Ban Nha và Công ty du thuyền Oceanwide Expeditions (Hà Lan) cho biết hơn 140 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn không xuất hiện triệu chứng nhiễm virus khi đến Tenerife.

Theo đài Al Jazeera, 30 thành viên thủy thủ đoàn đã ở lại trên MV Hondius và tiếp tục hành trình tới Hà Lan, nơi con tàu sẽ được khử trùng. Trong khi đó, các hành khách mang hơn 20 quốc tịch khác nhau được cơ quan y tế kiểm tra để bảo đảm họ chưa xuất hiện triệu chứng bệnh trước khi được đưa vào bờ bằng xuồng nhỏ.

Sau đó, họ được đưa đến sân bay chính của Tenerife để lên các chuyến bay trở về nước. Giới chức địa phương đặt mục tiêu hoàn tất những chuyến bay sơ tán trong ngày 11-5.

Toàn bộ hành khách người Tây Ban Nha được chuyển đến cơ sở y tế trong nước để cách ly. Trong khi đó, Mỹ và Anh đồng ý điều máy bay để sơ tán công dân của mình. Riêng Mỹ kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi trên tàu MV Hondius có ít nhất 17 công dân nước này. Theo đài NBC News, họ sẽ được cách ly tại một trung tâm y tế ở bang Nebraska sau khi về nước.

Ngoài ra, cơ quan y tế tại 4 châu lục đang truy vết và theo dõi những hành khách đã rời tàu MV Hondius trước khi đợt bùng phát chết người được phát hiện, đồng thời khẩn trương xác định những người từng tiếp xúc với họ.

Ngày 24-4, tức gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên tử vong trên MV Hondius, hơn 20 người đến từ ít nhất 12 quốc gia đã rời tàu mà không trải qua quy trình truy vết tiếp xúc. Đến ngày 2-5, cơ quan y tế mới lần đầu xác nhận một hành khách nhiễm virus Hanta.

Hành khách rời tàu du lịch MV Hondius ngoài khơi đảo Tenerife ngày 10-5. Ảnh: AP

WHO hôm 8-5 cho biết ít nhất 8 người trên tàu MV Hondius đã phát bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong - gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Trong số này, 6 người được xác nhận nhiễm virus Hanta trong khi 2 trường hợp khác vẫn là ca nghi nhiễm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 9-5 đã trấn an người dân tại Tenerife rằng virus Hanta "không phải loại COVID khác" và nguy cơ nó gây rủi ro cho cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp. Lãnh đạo WHO đưa ra nhận định này sau khi cùng Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha đến Tenerife để phối hợp sơ tán hành khách khỏi tàu MV Hondius.

Virus Hanta gây sốt, mệt mỏi, buồn nôn và khó thở. Các ca nhiễm loại virus này khá hiếm nhưng thường có tỉ lệ tử vong cao. Theo WHO, tỉ lệ tử vong tại khu vực châu Mỹ có thể lên tới 50%.

Virus Hanta thường lây khi con người hít phải bụi hoặc chất thải của loài gặm nhấm mang mầm bệnh và không dễ lây truyền từ người sang người. Chủng Andes của virus này - được phát hiện trong đợt bùng phát trên du thuyền MV Hondius - là biến thể duy nhất được biết có khả năng lây truyền từ người sang người. Con đường lây nhiễm chủ yếu vẫn là tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc nước tiểu, phân hay nước bọt của chúng. Loài động vật mang chủng virus này - chuột lúa Pygmy - được tìm thấy ở Nam Mỹ.