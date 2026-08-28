Phần tưởng chỉ bỏ đi ở quả dưa hấu, biết cách dùng lại tốt đủ đường cho sức khoẻ

Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ và suy tim. Các nghiên cứu y học cho thấy việc bổ sung L-Citrulline từ vỏ dưa hấu có khả năng kích thích cơ thể sản sinh Nitric Oxide (NO) - một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng làm thư giãn và mở rộng các thành mạch máu.

Khi mạch máu được giãn nở, áp lực dòng máu lên thành mạch sẽ giảm đáng kể, từ đó giúp kiểm soát chỉ số huyết áp một cách tự nhiên và ổn định. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa đối với người trung niên, người lớn tuổi hoặc những ai đang gặp vấn đề về cao huyết áp tiền lâm sàng.

Vỏ dưa hấu lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và mang lại hàng loạt lợi ích không ngờ cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ quản lý cân nặng

Phần vỏ màu trắng của dưa hấu chứa hàm lượng chất xơ không hòa tan vô cùng phong phú nhưng lại cực kỳ ít calo. Chất xơ khi đi vào đường ruột sẽ hút nước, làm tăng thể tích khối thức ăn và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn, từ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón và các rối loạn tiêu hóa thường gặp.

Bên cạnh đó, cấu trúc chất xơ đặc cùng lượng nước dồi dào trong vỏ dưa hấu giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, duy trì cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát cơn thèm ăn, hạn chế nạp quá nhiều calo dư thừa trong ngày - một yếu tố then chốt cho quá trình giảm cân và giữ dáng an toàn.

Hỗ trợ cải thiện hiệu suất vận động và giảm đau mỏi cơ bắp

Đối với những người thường xuyên tập luyện thể thao hay vận động cường độ cao, vỏ dưa hấu là một nguồn bổ sung dinh dưỡng tự nhiên tuyệt vời. Hàm lượng L-Citrulline dồi dào trong phần vỏ trắng khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành L-arginine, giúp giãn nở các mạch máu và tăng cường lượng oxy cùng dưỡng chất vận chuyển đến các mô cơ.

Nhờ quá trình này, cơ bắp nhận đủ năng lượng để hoạt động bền bỉ hơn, giảm thiểu tình trạng tích tụ axit lactic – nguyên nhân chính gây ra cảm giác mỏi cơ, đau rát và chuột rút sau khi tập. Việc tiêu thụ vỏ dưa hấu trước hoặc sau ca tập giúp rút ngắn đáng kể thời gian phục hồi sức khỏe.

Chăm sóc da, giảm viêm và ngăn ngừa lão hóa sớm

Vỏ dưa hấu chứa hơn 90% là nước cùng hàm lượng lớn Vitamin C, potassium (kali) và các hợp chất chống oxy hóa. Việc tiêu thụ vỏ dưa hấu giúp cấp ẩm sâu cho tế bào từ bên trong, giữ cho làn da luôn căng mịn và đàn hồi.

Các đặc tính kháng viêm tự nhiên trong vỏ dưa hấu giúp làm dịu tức thì làn da bị cháy nắng, giảm sưng tấy do mụn và se khít lỗ chân lông. Các chất chống oxy hóa trong vỏ dưa hấu cũng tích cực trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và sắc tố melanin trên da.