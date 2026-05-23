Bí tiểu ở nam giới có nguy hiểm không? Cách phòng tránh ai cũng nên biết

Dấu hiệu nhận biết bí tiểu ở nam giới

Bí tiểu thường biểu hiện bằng tình trạng khó tiểu, phải rặn, tiểu không hết, đi tiểu nhiều lần về đêm hoặc dòng tiểu yếu, ngắt quãng. Một số trường hợp còn có cảm giác đau rát khi tiểu. Nếu các triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Những nguyên nhân gây bí tiểu ở nam giới

Các bệnh lý liên quan

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bí tiểu ở nam giới, trong đó phổ biến nhất là phì đại tuyến tiền liệt khiến niệu đạo bị chèn ép và cản trở dòng nước tiểu. Ngoài ra, viêm niệu đạo cũng có thể gây sưng viêm, làm người bệnh khó tiểu hoặc tiểu đau. Người mắc tiểu đường dễ gặp rối loạn tiểu tiện do lượng đường huyết tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của thận và bàng quang. Bên cạnh đó, rối loạn chức năng bàng quang khiến cơ bàng quang hoạt động kém hiệu quả cũng là nguyên nhân thường gặp gây bí tiểu.

Bí tiểu là tình trạng phổ biến ở nam giới, nhất là người trung niên và cao tuổi, gây khó khăn khi đi tiểu và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống

Thói quen sinh hoạt thiếu khoa học

Lối sống thiếu lành mạnh cũng làm tăng nguy cơ bí tiểu ở nam giới. Ít vận động, ăn nhiều muối, chất béo và đường dễ dẫn đến tăng huyết áp, tiểu đường - những bệnh liên quan đến rối loạn tiểu tiện. Ngoài ra, uống nhiều nước trước khi ngủ, dùng nhiều cà phê, rượu bia và thuốc lá cũng có thể khiến tình trạng bí tiểu trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách điều trị và phòng ngừa bí tiểu

Điều chỉnh lối sống

Duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động và tập thể dục thường xuyên là những biện pháp giúp cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như chức năng tiết niệu. Ngoài ra, nên hạn chế uống nhiều nước vào buổi tối để tránh tiểu đêm.

Xây dựng chế độ ăn lành mạnh

Người có nguy cơ bí tiểu nên giảm ăn mặn, hạn chế sử dụng đồ uống chứa caffeine và rượu bia. Thay vào đó, cần tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu.

Tập luyện cơ sàn chậu

Một số bài tập như Kegel exercise có thể giúp tăng cường sức mạnh cơ sàn chậu, từ đó hỗ trợ kiểm soát việc đi tiểu hiệu quả hơn.

Giữ tinh thần thoải mái

Căng thẳng, stress kéo dài có thể khiến tình trạng bí tiểu nặng thêm. Vì vậy, nam giới nên duy trì tinh thần tích cực, ngủ đủ giấc và dành thời gian thư giãn bằng các hoạt động như đọc sách, thiền hoặc tham gia các sở thích cá nhân.

Nếu tình trạng bí tiểu kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.