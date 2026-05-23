Loại thịt giá rẻ, giàu vi chất, ít calo, hợp với người sợ béo, hương vị thơm ngon, cực dễ chế biến

Mùa hè luôn khiến bạn đau đầu mỗi khi nấu nướng. Cái nóng làm bạn mất cảm giác thèm ăn, còn thịt heo xào thì lại quá nhiều dầu mỡ; thịt gà thì đôi khi lại nhạt nhẽo.

Vấn đề là bạn muốn kiềm chế cơn thèm ăn của mình, nhưng lại chẳng bao giờ tìm được món thịt nào phù hợp.

Lúc này, có một món khiến bạn có thể thưởng thức đó chính là mề gà. Loại thịt này rẻ hơn thịt gà, ít béo, nhiều protein, và dù xào kiểu gì cũng ngon.

Loại thịt này là bộ phận cơ bắp thuộc dạ dày của gà, khá giàu dinh dưỡng mà lại ít calo. Trong 100g mề gà luộc chín có khoảng 94 kcal, 17.7g protein chất lượng cao, giúp xây cơ và tạo cảm giác no lâu protein

Loại thịt này nổi bật với các vi chất: sắt dễ hấp thu ngừa thiếu máu, kẽm tăng miễn dịch, selen chống oxy hóa, cùng vitamin B12, niacin, riboflavin hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và thần kinh.

Ngoài ra còn có phốt pho tốt cho xương. Nếu loại bỏ hết mỡ bên ngoài mề, loại thịt này sẽ ít calo, phù hợp cho người giảm cân, tập gym.

Dưới đây là cách chế biến mề gà không tanh hay khô, càng ăn càng ngon.

Món ăn gợi ý: Mề gà xào ớt

Nguyên liệu: 500g mề gà tươi. 1 quả ớt đỏ, 1 quả ớt xanh ít cay, 1 nắm nhỏ hành lá, gừng và tỏi thái lát, rượu nấu ăn, nước tươg nhạt, bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách làm:

- Xử lý mề gà theo cách này để loại bỏ mùi tanh: Mề gà của nhiều người không ngon vì cách chế biến không đúng. Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo mề gà sạch sẽ và không có mùi tanh:

Ngâm mề gà trước để loại bỏ máu. Đừng vội cắt mề gà sau khi mua. Đầu tiên, ngâm mề gà trong nước sạch khoảng 10 phút để loại bỏ máu. Bạn sẽ thấy nước chuyển sang màu hơi đỏ; đó chính là máu. Ngâm kỹ sẽ giảm mùi tanh xuống một nửa.

- Loại bỏ màng và rửa sạch mề gà đã ngâm. Lấy mề gà ra và loại bỏ lớp màng trắng và mỡ thừa trên bề mặt. Chúng không chỉ có mùi tanh mà còn dai sau khi nấu, vì vậy phải loại bỏ hoàn toàn.

- Sau đó, dùng một thìa muối và một thìa bột mì chà xát mề gà nhiều lần trong vài phút. Bột mì sẽ hút chất nhầy và tạp chất trên bề mặt. Rửa sạch mề gà với nước sạch. Mề gà khi sờ vào phải trơn.

- Cắt và ướp mề gà đã làm sạch. Cắt thành những lát mỏng, không quá dày, nếu không mề sẽ không chín kỹ và bị dai. Cho mề gà đã cắt lát vào bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn và 1 muỗng cà phê bột bắp, trộn đều bằng tay và ướp trong 10 phút.

Bột bắp giúp giữ ẩm, làm cho mề gà giòn và mềm sau khi nấu, còn rượu nấu ăn giúp khử mùi tanh. Đừng bỏ qua bước này.

- Chần mề gà để giữ hình dạng và khử mùi khó chịu. Đun sôi một ít nước trong nồi, và khi nước sôi, cho mề gà đã ướp vào. Chần trong 30 giây đến 1 phút, cho đến khi mề gà đổi màu và hơi cong lại. Vớt ra ngay lập tức; đừng nấu quá chín!

- Trong khi mề gà đang được ướp, hãy chuẩn bị các món ăn kèm. Cắt hành lá thành khúc, ớt đỏ thành miếng, gừng thành lát và tỏi thành miếng nhỏ. Bằng cách này, bạn có thể cho chúng trực tiếp vào món xào mà không cần vội vàng.

- Rửa sạch mề gà đã chần với nước ấm và để ráo. Bước này giúp loại bỏ máu thừa và tạp chất, ngăn không cho mề gà tiết nước trong quá trình xào và giúp mề giòn hơn.

- Làm nóng dầu trong chảo. Cho gừng và tỏi thái lát vào dầu nóng và xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Nếu thích ăn cay, bạn cũng có thể thêm một ít ớt khô để tăng thêm hương vị.

- Cho mề gà vào và xào nhanh trên lửa lớn. Khi các loại gia vị thơm, cho mề gà đã chần vào và xào nhanh trên lửa lớn.

- Khi mề gà chuyển sang màu sẫm hơn và bắt đầu tiết dầu, đó là lúc thêm gia vị. Cho 1 muỗng canh nước tương nhạt vào và xào đều, sao cho mề gà được phủ đều gia vị.

- Thêm các món ăn kèm và xào. Nêm nếm trước khi dọn ra. Tiếp theo, cho hành lá và ớt đỏ băm nhỏ vào, tiếp tục xào trên lửa lớn cho đến khi ớt chín tới và hành lá mềm, khoảng nửa phút. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn, xào đều và món ăn đã sẵn sàng để phục vụ.

- Bày ra đĩa và thưởng thức!

Bạn sẽ yêu thích ngay từ miếng đầu tiên! Hãy nhìn đĩa mề gà xào cay này: ớt đỏ, hành lá xanh, được phủ một lớp nước sốt bóng bẩy – mùi thơm thật tuyệt vời! Cắn một miếng, bạn sẽ thấy nó giòn, mềm và dai, hoàn toàn không có mùi tanh. Nó bùng nổ với vị cay tươi mát của ớt và hương thơm của hành lá và gừng, càng nhai càng thấy thơm hơn.

Món này ăn kèm với cơm thì tuyệt vời!

Lưu ý khi chế biến loại thịt này:

- Đừng thái mề gà quá dày: Hãy thái càng mỏng càng tốt để chúng nhanh nóng và chín nhanh hơn, tạo nên kết cấu giòn và mềm.

- Không chần quá lâu: Vớt mề gà ra ngay khi chúng cong lại và đổi màu. Nấu quá chín sẽ làm chúng dai và khó nhai.

- Xào trên lửa lớn trong suốt quá trình: Sử dụng lửa lớn và thời gian nấu ngắn khi xào, nếu không độ ẩm trong mề gà sẽ bay hơi, làm chúng khô và dai.

- Loại bỏ mùi tanh là điều quan trọng: Ngâm trong nước tiết, chà rửa gân và màng, và ướp với rượu nấu ăn đều là những bước cần thiết để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh.

Nếu bạn đang tìm kiếm món ăn ít dầu mỡ hơn thịt lợn vào mùa hè, hãy thử món mề gà xào cay này! Món ăn này rẻ, ngon, ít béo, giàu protein và không sợ tăng cân!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Toutiao)