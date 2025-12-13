Người đàn ông 47 tuổi ở Quảng Ninh viêm tụy tái phát thừa nhận có thói quen nhiều người Việt mắc phải

Bệnh nhân viêm tụy cấp có thói quen uống rượu mỗi ngày

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận nam bệnh nhân P.T.Đ. (47 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng đau thượng vị dữ dội, đau xuyên ra sau lưng, chướng bụng và nôn nhiều.

Bệnh nhân có tiền sử hai lần điều trị viêm tụy cấp, mắc đái tháo đường tuýp II nhưng không điều trị. Ngoài ra, bệnh nhân Đ. còn có thói quen uống rượu mỗi ngày, với lượng trung bình khoảng 500ml.

Việc lạm dụng rượu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp. Ảnh: BVCC

Khi xét nghiệm và chụp CT, kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm tụy cấp Balthazar E, hoại tử tụy dưới 30%, kèm tăng triglycerid và đái tháo đường tuýp II. Ông được tiên lượng xấu, có nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, kíp trực kích hoạt phác đồ hồi sức tích cực: thay huyết tương, lọc máu liên tục, cân bằng nước - điện giải, kiểm soát đường huyết, giảm tiết dịch tụy… Sau ba ngày điều trị, tình trạng cải thiện, bệnh nhân giảm đau bụng và bắt đầu ăn uống lại. Sau bảy ngày, sức khỏe của ông ổn định và được xuất viện.

Rượu bia - Kẻ kích hoạt viêm tụy cấp

Trường hợp bệnh nhân Đ cho thấy, việc lạm dụng rượu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng viêm tụy cấp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh dễ tiến triển thành: Hoại tử tụy, suy đa cơ quan (thận, tim, hô hấp), hiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn, tỷ lệ tử vong cao.

Các bác sĩ cho biết: Mỗi lần tái phát viêm tụy do rượu sẽ nặng hơn lần trước, gây tổn thương tụy không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu hóa và nội tiết, dễ dẫn đến suy kiệt, thậm chí tử vong đột ngột.

Các bác sĩ đã thay huyết tương, lọc máu liên tục, cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Hậu quả của lạm dụng rượu bia: Không chỉ dừng ở viêm tụy cấp

Bên cạnh viêm tụy, rượu còn là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như: Xơ gan, ung thư gan; tăng mỡ máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ; rối loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ; tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc và kinh tế gia đình.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không lạm dụng rượu, bia, đặc biệt với người có tiền sử viêm tụy, mỡ máu cao, đái tháo đường; khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt mỡ máu và đường huyết.

Ngoài ra, khi có biểu hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn nhiều, chướng bụng, cần đến ngay cơ sở y tế, không tự điều trị tại nhà.