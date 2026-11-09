Người bệnh ung thư thực quản nên ăn uống thế nào?

Ung thư thực quản là bệnh lý ác tính khá phổ biến tại Việt Nam. Bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong điều trị. Một trong những vấn đề đáng lưu ý ở người bệnh là tình trạng suy dinh dưỡng do khối u cản trở quá trình ăn uống.

Người bệnh có thể bị sụt cân, mất khối cơ ngay từ khi phát hiện bệnh. Trong khi đó, suy dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến bệnh nhân hồi phục chậm và có thể phải trì hoãn hoặc giảm liều điều trị.

Ung thư thực quản (Ảnh minh họa)

Vì vậy, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý giúp người bệnh duy trì cân nặng, thể lực, tăng khả năng dung nạp điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo BSCK1 Phạm Đình Phúc, Khoa Ung thư Tổng hợp, Viện Ung thư, Bệnh viện TWQĐ 108, tùy mức độ nuốt nghẹn, người bệnh cần điều chỉnh độ mềm, đặc và cách chế biến thức ăn để bảo đảm an toàn, đồng thời cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất; bổ sung protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa để duy trì khối cơ, hỗ trợ phục hồi cơ thể.

Khi nuốt nghẹn mức độ trung bình đến nặng, bệnh nhân cần chuyển sang thức ăn xay nhuyễn, mềm mịn hoặc dạng đặc sánh tùy khả năng nuốt. Đồng thời, có thể bổ sung sữa và các sản phẩm dinh dưỡng giàu năng lượng, giàu đạm theo tư vấn của bác sĩ.

Người bệnh ung thư thực quản nên ăn thức ăn mềm, dễ nuốt. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, nếu người bệnh nuốt nghẹn nhiều, thường xuyên ho sặc khi ăn uống hoặc không thể nuốt được, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và lựa chọn phương pháp nuôi dưỡng phù hợp. Không tự ý đặt ống nuôi ăn hoặc thay đổi phương pháp dinh dưỡng khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân và gia đình cần theo dõi tình trạng ăn uống, mức độ nuốt nghẹn, nuốt đau, buồn nôn, nôn và sự thay đổi cân nặng. Khi ăn uống giảm sút, sụt cân nhanh hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo sớm với bác sĩ điều trị.

Dinh dưỡng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư, nhưng là một phần quan trọng giúp người bệnh duy trì thể trạng, hạn chế biến chứng và nâng cao khả năng đáp ứng điều trị. Mỗi người bệnh có mức độ nuốt nghẹn và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, do đó cần được bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tư vấn chế độ ăn phù hợp trong từng giai đoạn bệnh.