Ngứa da nhiều ban đêm cảnh giác với suy thận

1. Vì sao suy thận lại gây ngứa?

Ngứa da do suy thận (ngứa do urê huyết) cho đến nay các chuyên gia vẫn chưa xác định chính xác cơ chế gây bệnh. Thay vào đó, nhiều nghiên cứu cho thấy ngứa do bệnh thận có thể là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động như tích tụ độc tố trong cơ thể, rối loạn miễn dịch, viêm mạn tính và bất thường trong hoạt động của hệ thần kinh. Trong y khoa, tình trạng này còn được gọi là ngứa liên quan đến bệnh thận mạn.

Ngứa da do suy thận có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

Tích tụ chất độc trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, các chất thải và độc tố không được đào thải hiệu quả sẽ tích tụ trong máu. Điều này có thể kích thích các đầu dây thần kinh dưới da và gây ra ngứa do urê huyết.

Rối loạn miễn dịch và viêm mạn tính. Người mắc bệnh thận mạn thường có tình trạng viêm kéo dài và hệ miễn dịch hoạt động bất thường. Đây là một trong những yếu tố làm ngứa do bệnh thận kéo dài và khó cải thiện.

Rối loạn dẫn truyền thần kinh. Suy giảm chức năng thận có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên, khiến tín hiệu cảm giác truyền đến não bị rối loạn. Vì vậy, người bệnh vẫn có cảm giác ngứa do thận dù da không có tổn thương rõ ràng.

Tác dụng phụ của thuốc. Một số thuốc điều trị bệnh thận hoặc các bệnh lý đi kèm có thể gây khô da hoặc làm triệu chứng suy thận ngứa da trở nên rõ rệt hơn ở một số người.

Ngứa da do suy thận thường nghiêm trọng hơn vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ, gây mệt mỏi, căng thẳng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Biểu hiện ngứa da do suy thận

Khác với cảm giác ngứa do côn trùng hay dị ứng thời tiết sẽ thường giảm ngứa khi bôi thuốc, ngứa do suy thận thường có biểu hiện sau:

- Ngứa xảy ra ở bất kỳ vùng da nào trên cơ thể. Nhiều người bệnh cảm giác ngứa lan tỏa toàn thân hoặc xuất hiện trên những vùng da rộng. Các vị trí thường bị ảnh hưởng bao gồm lưng, mặt, ngực, cánh tay…Triệu chứng có thể xuất hiện từng đợt hoặc kéo dài liên tục, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người bệnh.

- Ngứa như xuất phát từ bên trong chứ không phải ngoài da, ngứa râm ran dưới da.

- Tình trạng ngứa da thường nghiêm trọng hơn vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ, gây mệt mỏi, căng thẳng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Để xác định chính xác nguyên nhân gây ngứa, cần phân biệt ngứa do suy thận mạn với các bệnh lý da liễu hoặc bệnh toàn thân khác thông qua xét nghiệm chức năng thận, tổng phân tích máu và các thăm khám cần thiết.

Những dấu hiệu cần đến viện kiểm tra chức năng thận sớm

Nếu tình trạng ngứa đi kèm các biểu hiện sau, người dân cần kiểm tra chức năng thận sớm:

- Phù: sưng mí mắt, phù chân, ấn lõm lâu hồi phục.

- Nước tiểu bất thường: có bọt lâu tan, màu sẫm, lượng nước tiểu giảm.

- Hơi thở bất thường: có mùi khai nhẹ hoặc vị kim loại trong miệng.

- Mệt mỏi kéo dài: da nhợt nhạt, mất ngủ, giảm tập trung.

Cách làm dịu cơn ngứa da do suy thận

Có thể làm dịu cơn ngứa bằng cách:

- Dưỡng ẩm da bằng các sản phẩm lành tính, không mùi.

- Duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm giàu phospho như sữa hạt, nước ngọt có ga.

- Mặc quần áo rộng rãi, không gây kích ứng, làm từ vải tự nhiên như cotton.

- Thay đổi đồ vệ sinh cá nhân hoặc sản phẩm tẩy rửa.

- Tránh môi trường quá khô.Tránh dùng nước hoa hoặc nước thơm sau khi cạo râu.

- Sử dụng sản phẩm tắm và vệ sinh không mùi.

- Vỗ nhẹ thay vì chà xát để làm khô da sau khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen.

- Không nên tự ý sử dụng sản phẩm thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc. Không gãi nhiều gây trầy xước tăng nguy cơ nhiễm trùng da.