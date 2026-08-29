Ngáy to mỗi đêm, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ đột tử trong giấc ngủ

Từ tiếng ngáy kéo dài đến phát hiện 54 cơn ngưng giảm thở mỗi giờ

Theo các bác sí Bệnh viện Hồng Ngọc, trước khi đi khám, anh T.Đ.T. đã nhận thấy giấc ngủ có nhiều bất thường. Anh thường xuyên ngáy to, ngủ không sâu, có lúc tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác khó thở; buổi sáng thường đau đầu và ban ngày mệt mỏi.

Tại bệnh viện, từ những dấu hiệu nghi ngờ ngưng thở khi ngủ, người bệnh được chỉ định đo đa ký hô hấp để đánh giá. Kết quả ghi nhận ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ nặng, với chỉ số ngưng giảm thở (AHI) trung bình 54 cơn mỗi giờ ngủ. Người bệnh đồng thời bị giảm oxy máu nặng, mức oxy thấp nhất chỉ 57%, trong khi ở người bình thường thường trên 95%.

Để tìm các yếu tố có thể gây tắc nghẽn đường thở, người bệnh tiếp tục được bác sĩ Tai Mũi Họng thăm khám và nội soi. Kết quả ghi nhận amidan hai bên quá phát, đồng thời vùng vòm có các cụm mô lympho, làm thu hẹp đáng kể vùng hầu họng.

Ca phẫu thuật giải phóng đồng thời các vị trí tắc nghẽn, giúp đường thở phía trên thông thoáng hơn. Ảnh: BVCC

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Vân Bình, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện cho biết qua nội soi, người bệnh có tình trạng viêm quá phát tổ chức lympho vòm và viêm amidan quá phát hai bên. Đây là những yếu tố có thể làm hẹp đường thở vùng hầu họng, đặc biệt khi các cơ vùng hầu họng giãn ra trong lúc ngủ, từ đó góp phần gây tắc nghẽn đường thở và xuất hiện các cơn ngưng thở khi ngủ.

Đáng lưu ý, anh T. còn có tăng huyết áp và thiểu năng tuần hoàn não. Theo ThS.BS. Nguyễn Thị Hưởng, Trưởng Đơn nguyên Y học giấc ngủ, ở người mắc ngưng thở khi ngủ mức độ nặng, các đợt tắc nghẽn đường thở và giảm oxy máu lặp đi lặp lại trong đêm có thể gây tăng huyết áp, làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch và mạch máu não.

"Nếu không được phát hiện và kiểm soát, tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ các biến cố tim mạch, đột quỵ, thậm chí đột tử trong khi ngủ, đặc biệt ở người có bệnh lý nền", bác sĩ Hưởng nói.

Trong khi đó, người bệnh có thể trải qua rất nhiều lần ngưng hoặc giảm thở trong đêm mà bản thân không hề hay biết. Những biểu hiện như ngáy to, ngủ không sâu, tỉnh giấc giữa đêm hoặc mệt mỏi ban ngày thường dễ bị cho là do thiếu ngủ hay căng thẳng.

Không còn ngáy to, khó thở trong đêm sau điều trị

Sau khi đánh giá mức độ ngưng thở khi ngủ và các vị trí có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở, người bệnh được hội chẩn giữa các bác sĩ Hô hấp, Tai Mũi Họng, Nội tiết… để xây dựng phương án điều trị.

Với tình trạng quá phát amidan hai bên và tổ chức lympho vùng vòm, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm giải phóng đường thở vùng hầu họng.

Trong ca phẫu thuật, khối amidan phì đại hai bên được xử lý bằng dao Coblator. Đồng thời, bác sĩ nội soi nạo và chỉnh hình tổ chức lympho vùng vòm, giúp đường thở phía trên thông thoáng hơn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hướng dẫn giảm cân, thay đổi lối sống nhằm kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tình trạng ngưng thở khi ngủ.

Gần một tháng sau, anh T. quay lại tái khám và được đo lại đa ký hô hấp. Kết quả cho thấy chỉ số ngưng giảm thở (AHI) giảm từ 54 xuống còn 10 cơn mỗi giờ ngủ, tương đương giảm khoảng 82%, đưa mức độ ngưng thở khi ngủ từ nặng xuống nhẹ.

Anh T. cho biết sau điều trị, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, không còn ngáy to và khó thở trong đêm, giấc ngủ ngon hơn, ít tỉnh giấc giữa đêm. Ban ngày, anh cũng không còn cảm giác mệt mỏi và ù tai như trước.

Người bệnh được khuyến nghị tiếp tục theo dõi, giảm cân và kiểm soát các bệnh lý nền nhằm duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Ngáy to có thể là dấu hiệu cảnh báo ngưng thở khi ngủ

Theo bác sĩ Hưởng, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) thường liên quan đến nhiều nguyên nhân. Với trường hợp của anh T., tình trạng này có sự kết hợp giữa béo phì và các bất thường tại vùng Tai Mũi Họng.

Người mắc OSA có thể nhiều lần ngưng hoặc giảm thở trong khi ngủ, khiến lượng oxy trong máu giảm và cơ thể phải liên tục kích hoạt các cơ chế đáp ứng để duy trì hô hấp. Nếu tình trạng kéo dài và không được kiểm soát, bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Hưởng khuyến cáo ngưng thở khi ngủ có thể gặp ở nhiều lứa tuổi và thường gặp hơn ở nam giới trung niên, cao tuổi. Những người thường xuyên ngáy to, thở hổn hển hoặc có cảm giác ngộp thở khi ngủ, hay tỉnh giấc, tiểu đêm nhiều lần, mệt mỏi hoặc đau đầu vào buổi sáng nên đi khám để được đánh giá, phát hiện và điều trị sớm.