9 thói quen thường ngày gây suy yếu hệ miễn dịch

Dưới đây là 9 thói quen hàng ngày có thể đang phá hoại hệ miễn dịch và biện pháp cách tốt nhất để khắc phục.

1. Ở trong nhà quá nhiều

Những người làm việc chủ yếu trong nhà như nhân viên văn phòng, nội trợ hoặc lao động ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài thường không có nhiều cơ hội tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Điều này có thể khiến cơ thể thiếu hụt vitamin D, dưỡng chất được tạo ra khi da tiếp xúc với ánh nắng và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, điều hòa hệ miễn dịch.

Ngoài ra, tiếp xúc với ánh sáng hàng ngày còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức của cơ thể, hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch và giúp điều hòa tình trạng viêm trong cơ thể. Để khắc phục, các trường hợp này nên mở cửa thông thoáng phòng ở, phòng làm việc, thường xuyên khử trùng các bề mặt tiếp xúc, trồng cây xanh trong nhà giúp làm sạch không khí, cải thiện tinh thần…

Ở trong nhà thường xuyên là thói quen dễ gây suy yếu hệ miễn dịch.

2. Không kiểm soát căng thẳng làm suy yếu hệ miễn dịch

Thỉnh thoảng có cảm giác căng thẳng là điều bình thường, nhưng căng thẳng mạn tính có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ miễn dịch. Chính vì vậy, nếu không được kiểm soát, các nghiên cứu cho thấy tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Để đối phó tốt hơn với căng thẳng, mỗi người cần thực hiện những thói quen lành mạnh như thiền, viết nhật ký và đi bộ ngoài trời.

3. Ăn khuya

Ăn quá muộn vào buổi tối (sau 9 giờ tối, hoặc trong vòng hai đến ba giờ trước khi đi ngủ) có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất, dẫn đến sự lệch pha nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng viêm, nhịp điệu hormone và các tế bào hệ miễn dịch. Do vậy, để giữ sự cân bằng trong cơ thể, nên ăn tối sớm hơn, trước 8 giờ tối để hỗ trợ tốt hơn cho hệ miễn dịch và sức khỏe trao đổi chất.

4. Không uống đủ nước

Cung cấp đủ nước là chìa khóa để hỗ trợ hệ miễn dịch. Các nghiên cứu cho thấy tình trạng mất nước có thể làm suy giảm hệ miễn dịch và làm chậm quá trình hồi phục sau bệnh tật. Để đảm bảo uống đủ nước, các chuyên gia khuyến nghị ít nhất nên uống 1,5-2,5l nước lọc, ăn trái cây mọng nước (dưa hấu, cam), uống nước ép rau củ, nước dừa, sữa, hoặc canh.

5. Ăn uống thiếu calo

Ăn uống thiếu calo (thâm hụt năng lượng quá mức) làm suy yếu hệ miễn dịch vì cơ thể không có đủ nhiên liệu để duy trì và sản xuất các tế bào bạch cầu, kháng thể cần thiết để chống lại tác nhân gây bệnh.

Do đó, khi ăn ít calo hơn, cần tiêu thụ bổ sung các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để hỗ trợ hệ miễn dịch như vitamin C, có trong các loại trái cây họ cam quýt, quả mọng và cải xoăn. Với các trường hợp đang áp dụng chế độ ăn cắt giảm calo để giảm cân thì không nên hạn chế quá nhiều (giảm 40%)

6. Giao tiếp xã hội hạn chế

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, giao tiếp xã hội giúp ích cho quá trình lão hóa lành mạnh và tuổi thọ. Sự cô đơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và liên quan đến các phản ứng miễn dịch viêm nhiễm, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Để hỗ trợ hệ thống miễn dịch, hãy lên kế hoạch dành thời gian gặp gỡ thường xuyên với bạn bè và gia đình, hoặc tham gia tình nguyện trong cộng đồng địa phương, các câu lạc bộ, lớp thể dục… để gặp gỡ và trò chuyện, chia sẻ những sở thích, mối quan tâm chung.

7. Tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm và rối loạn điều hòa miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột (IBD) và các bệnh tự miễn dịch. Để giảm thiểu nguy cơ, hãy loại bỏ hoặc giảm lượng thực phẩm siêu chế biến và lựa chọn thực phẩm nguyên chất bất cứ khi nào có thể trong chế độ ăn uống hàng ngày.

8. Lo lắng quá mức

Những suy nghĩ lo lắng quá mức có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu. Nghiên cứu tại Mỹ đã chỉ ra rằng lo lắng có thể làm rối loạn cách cơ thể điều chỉnh hệ thống miễn dịch, có thể ảnh hưởng đến hoạt động viêm nhiễm và sự cân bằng chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể.

Hệ thống miễn dịch bị rối loạn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Chính vì thế, trường hợp nào đang có những suy nghĩ lo lắng, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày thì nên đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được chẩn đoán và điều trị sớm.

9. Tập luyện quá sức

Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để hỗ trợ một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh nhưng việc tập luyện quá sức lại tạo ra căng thẳng (stress) thể chất cực hạn, tăng hormone cortisol, gây viêm mạn tính và giảm số lượng tế bào miễn dịch tạm thời, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng miễn dịch.

Để điều chỉnh, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tăng cường sức khỏe tổng thể, mỗi người nên thực hiện các buổi tập luyện cân bằng, kết hợp cường độ vừa phải và nâng cao hợp lý, dành thời gian phục hồi đầy đủ và thay vì ngừng tập hoàn toàn, hãy thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, hoặc bơi lội để tăng cường tuần hoàn máu mà không gây áp lực cho cơ thể.