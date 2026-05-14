Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Hanta.

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đang chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới nhằm phòng ngừa nguy cơ virus Hanta xâm nhập.

“Việt Nam đã chủ động siết chặt giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu, tại các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện vệ sinh khử khuẩn và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ virus Hanta xâm nhập vào Việt Nam”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết các cơ quan chức năng đã ban hành khuyến cáo đối với người dân về việc tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng chống bệnh lây truyền.

Hiện các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình, đánh giá nguy cơ cũng như triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng sẽ kịp thời cung cấp thông tin cho người dân nếu có diễn biến mới liên quan tới virus Hanta.