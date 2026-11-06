Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh: 5 việc người trung niên cần làm để phòng bệnh, tránh nhập viện

Vì sao người trung niên, người cao tuổi dễ mắc bệnh khi thời tiết chuyển lạnh?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Thời tiết chuyển lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người trung niên, cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền.

Đối với người cao tuổi, thời điểm giao mùa là giai đoạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Theo tuổi tác, hệ miễn dịch suy giảm, một hiện tượng được y học gọi là suy giảm miễn dịch do lão hóa. Điều này khiến khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể kém hơn, người cao tuổi dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, trong đó có bệnh lý đường hô hấp.

Bên cạnh đó, khả năng điều hòa thân nhiệt ở người cao tuổi cũng suy giảm. Khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, cơ thể khó thích nghi kịp thời, dễ bị nhiễm lạnh. Đặc biệt, những người có bệnh nền về tim mạch, hô hấp, đái tháo đường hoặc sức khỏe suy yếu cần thận trọng hơn.

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Đáng lưu ý, các bệnh nhiễm virus đường hô hấp như cúm có thể diễn tiến phức tạp ở người cao tuổi. Một số trường hợp có thể xuất hiện bội nhiễm vi khuẩn, dẫn đến các bệnh lý nặng hơn như viêm phế quản, viêm phổi.

Đây cũng là lý do người cao tuổi không nên chủ quan khi ban đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm thông thường. Nếu bệnh diễn tiến nặng, người bệnh có thể phải nhập viện để được điều trị, theo dõi và hỗ trợ hô hấp, bù nước, điện giải cũng như sử dụng thuốc phù hợp theo nguyên nhân và tình trạng bệnh.

5 việc người trung niên, người cao tuổi cần làm để bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh lý khi thời tiết chuyển mùa, việc chủ động phòng bệnh cho người cao tuổi là rất cần thiết. Để chăm sóc sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh, người dân nên thực hiện những biện pháp sau:

Giữ ấm cơ thể, tránh nhiễm lạnh

Khi trời chuyển lạnh, người cao tuổi cần đặc biệt chú ý giữ ấm các bộ phận như cổ, ngực, lưng, bàn tay và bàn chân. Khi ra ngoài, nhất là vào sáng sớm hoặc những ngày có mưa, cần mặc đủ ấm, sử dụng áo khoác, mũ và khăn quàng phù hợp.

Không gian sinh hoạt, phòng ngủ cần kín gió nhưng vẫn bảo đảm thông thoáng, duy trì nhiệt độ dễ chịu. Có thể sử dụng điều hòa hai chiều hoặc thiết bị sưởi phù hợp khi cần thiết, đồng thời tránh để thiết bị sưởi quá gần cơ thể hoặc gây khô nóng, khó chịu.

Ăn uống đủ chất, duy trì uống đủ nước

Chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp người cao tuổi duy trì thể trạng và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Người cao tuổi nên ưu tiên thức ăn nóng, mềm, dễ tiêu hóa; tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất.

Đặc biệt, vào mùa lạnh, nhiều người thường có cảm giác ít khát nên uống ít nước hơn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp và các hoạt động sinh lý bình thường. Vì vậy, cần duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, có thể ưu tiên nước ấm.

Người cao tuổi mắc bệnh tim mạch, suy tim hoặc bệnh thận cần tuân thủ lượng nước được bác sĩ hướng dẫn, không tự ý tăng lượng nước uống nếu đang phải hạn chế dịch.

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Duy trì vận động hợp lý, tránh tập thể dục quá sớm

Tập luyện thể dục đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu, duy trì sức khỏe tim mạch và nâng cao thể lực. Tuy nhiên, khi thời tiết lạnh, người cao tuổi cần điều chỉnh thời gian và cường độ vận động phù hợp.

Nhiều người có thói quen tập thể dục từ 4–5 giờ sáng. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, đây không phải thời điểm thuận lợi để vận động ngoài trời, đặc biệt với người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc có tiền sử đột quỵ.

Người cao tuổi nên lùi thời gian tập luyện đến khi trời sáng rõ, nhiệt độ dễ chịu hơn hoặc lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng trong nhà, nơi kín gió. Trước khi tập cần khởi động kỹ, bắt đầu với cường độ thấp và tránh gắng sức quá mức.

Đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nguồn lây bệnh

Khi thời tiết lạnh, nhiều người có xu hướng sinh hoạt trong không gian kín, tập trung đông người. Đây có thể là điều kiện thuận lợi để các virus gây bệnh đường hô hấp lây lan.

Do đó, người cao tuổi nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, cơ sở y tế hoặc khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Hạn chế tiếp xúc gần với người đang có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi; giữ không gian sinh hoạt thông thoáng và tránh tụ tập trong phòng kín kéo dài.

Giữ vệ sinh cá nhân, chủ động phòng bệnh

Virus gây bệnh đường hô hấp có thể lây truyền qua giọt bắn, dịch tiết đường hô hấp và qua bàn tay tiếp xúc với các bề mặt nhiễm mầm bệnh rồi đưa lên mắt, mũi, miệng.

Vì vậy, người cao tuổi cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn phù hợp, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với các bề mặt ở nơi công cộng.

Bên cạnh đó, người cao tuổi nên chủ động tiêm vaccine phòng cúm và các vaccine được khuyến cáo phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Không chủ quan khi xuất hiện dấu hiệu bất thường

Người trung niên cần chú ý theo dõi sức khỏe trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho tăng, mệt mỏi nhiều, khó thở, đau tức ngực hoặc tình trạng bệnh nền diễn biến bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, nếu người bệnh khó thở, đau ngực, lơ mơ, li bì, tím tái hoặc có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, cần gọi cấp cứu ngay, không tự ý điều trị tại nhà.

Chủ động giữ ấm, ăn uống đủ chất, vận động phù hợp và duy trì các biện pháp phòng bệnh là những cách thiết thực giúp người trung niên, cao tuổi bảo vệ sức khỏe khi miền Bắc bước vào đợt không khí lạnh.