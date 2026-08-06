Lý do tiến sĩ dược làm việc ở Mỹ đưa con về Việt Nam chữa răng sâu

Bất ngờ vì gây mê để trám răng

Tiến sĩ dược Phạm Đức Hùng đang sinh sống tại Mỹ - mới đây chia sẻ câu chuyện anh đưa con gái về Việt Nam chữa răng sâu.

Con gái anh được bác sĩ nha khoa tại Mỹ chẩn đoán có 8 răng sâu, chỉ định gây mê để điều trị với tổng chi phí khoảng 4.000 USD (Khoảng hơn 100 triệu đồng). Băn khoăn về cả chi phí lẫn việc gây mê cho trẻ nhỏ, anh Hùng đã quyết định đưa con về Việt Nam chữa răng. "Nghe gây mê thôi đã vã mồ hôi", anh Hùng chia sẻ.

Theo bảng dự toán tại Mỹ, riêng chi phí của bác sĩ nha khoa đã khoảng 1.500 USD. Ngoài ra còn có phí bác sĩ gây mê, bệnh viện, thuốc men và vật tư y tế, nâng tổng chi phí lên khoảng 4.000 USD.

"Tốn tiền là một chuyện nhưng tự nhiên con mình phải gây mê thì tôi rất lo. Dù tỷ lệ biến chứng thấp, gây mê vẫn luôn có những nguy cơ nhất định", anh nói.

Bé được bác sĩ trám răng không cần gây mê. Ảnh: GĐCC.

Lớn lên ở Việt Nam, anh Hùng nhớ việc trám răng khi còn nhỏ vốn là thủ thuật khá đơn giản, hiếm khi phải đưa trẻ vào phòng phẫu thuật. Chính sự khác biệt này khiến gia đình quyết định tạm hoãn điều trị cho con để chờ dịp về nước.

Vài tháng sau, khi về Việt Nam, anh Hùng đưa con đến phòng khám của một bác sĩ quen biết. Sau 3 buổi điều trị, toàn bộ 8 răng sâu của bé được trám ngay trên ghế nha khoa, không cần gây mê hay vào phòng phẫu thuật. Tổng chi phí chưa đến 4 triệu đồng.

"3 lần điều trị đều thực hiện ngay trên ghế. Con còn nhỏ nên việc hợp tác không hề dễ nhưng bác sĩ rất kiên nhẫn, tạo tâm lý thoải mái để bé phối hợp tốt và cuối cùng không cần gây mê", anh Hùng kể.

Vì sao chi phí thấp?

Theo PGS.BS Phillip Trần, chuyên gia tim mạch can thiệp tại Trung tâm Y tế Khu vực Yavapai thuộc Hệ thống Y tế Dignity Health (Mỹ), đồng thời là Hiệu trưởng Trường Khoa học Sức khỏe, Đại học Nam Cần Thơ, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống y tế nằm ở chi phí điều trị.

Ông cho biết chi phí y tế tại Mỹ thuộc nhóm cao nhất thế giới trong khi nhiều kỹ thuật điều trị ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 5-10% so với Mỹ.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở giá thuốc hay thiết bị y tế. Tại Mỹ, thu nhập của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế ở mức rất cao. Bên cạnh đó, hệ thống bảo hiểm và pháp lý phức tạp khiến các bệnh viện phải chi nhiều cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi phí pháp lý và bộ máy quản lý hành chính, làm tăng đáng kể chi phí vận hành.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí vận hành thấp, hệ thống bảo hiểm đơn giản hơn và đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn tốt nhưng mức thu nhập thấp hơn đáng kể.

Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam chỉ tốn 1.000 USD so với khoảng 5.000 USD ở nước ngoài, trong khi thời gian chờ ngắn, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh.

Thống kê tại TPHCM cho thấy riêng lĩnh vực nha khoa mỗi năm thu khoảng 3.500 tỷ đồng từ khách Việt kiều. Nhiều phòng khám tại Việt Nam hiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với không gian điều trị thân thiện, thiết kế thư giãn. Quy trình điều trị được tối ưu theo hướng ít xâm lấn, giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả điều trị.