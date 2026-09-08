Loại quả cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát bổ đủ đường lại ít người biết

Giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Quả chà là chứa nhiều hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các gốc tự do đóng vai trò trong sự phát triển của: các bệnh tự miễn dịch, bệnh ung thư, bệnh tim mạch, đục thủy tinh thể.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa quả chà là và việc cải thiện chức năng não bộ, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa viêm nhiễm khắp cơ thể, bao gồm cả não bộ. Viêm não có liên quan đến sự phát triển của các bệnh như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và bệnh xơ cứng teo cơ (ALS).

Thêm chà là vào chế độ ăn hàng ngày sẽ mang lại những thay đổi tích cực rõ rệt cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Giải pháp thay thế đường tinh luyện an toàn và lành mạnh

Vị ngọt đậm đà, béo ngậy tự nhiên của chà là giúp nó trở thành nguyên liệu hoàn hảo để thay thế hoàn toàn đường trắng trong nấu ăn và làm bánh. Bạn có thể xay chà là cùng chút nước ấm để tạo thành dạng sốt sệt và dùng với tỷ lệ 1:1 thay cho đường tinh luyện.

Cách thay thế này không chỉ giúp giảm bớt lượng calo rỗng nạp vào cơ thể mà còn bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất cho món ăn, rất phù hợp cho những ai đang muốn cắt giảm đường chế biến để cải thiện sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Nghiên cứu cho thấy lợi ích sức khỏe của chất xơ không chỉ dừng lại ở việc ngăn ngừa tắc nghẽn đường ruột. Bổ sung nhiều chất xơ từ rau và trái cây như chà là cũng rất có lợi: cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn, giữ mức đường huyết ổn định, giảm mức cholesterol LDL và tổng cholesterol, ngăn ngừa tăng cân và béo phì, giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Củng cố mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương

Chà là chứa hàng loạt các khoáng chất thiết yếu cho cấu trúc xương bao gồm canxi, phốt pho, kali, magie và đặc biệt là mangan. Việc thiếu hụt các khoáng chất này trong chế độ ăn hàng ngày là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm mật độ xương, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy.

Bổ sung chà là đều đặn vào khẩu phần ăn giúp củng cố khung xương chắc khỏe từ bên trong, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng loãng xương và xốp xương ở người trung niên và cao tuổi.