6 loại đồ uống giúp bổ sung nước và hỗ trợ sức khỏe gan

Gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý thuốc và nhiều chất khác trong cơ thể. Thực hiện duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia có vai trò quan trọng đối với sức khỏe gan.

Không có loại đồ uống nào có thể "làm sạch" hay "thải độc" gan. Tuy nhiên, một số lựa chọn có thể giúp cung cấp nước hoặc chứa các hợp chất đang được nghiên cứu về mối liên hệ với sức khỏe gan.

1. Nước lọc cần thiết cho sức khỏe gan

Nước lọc là lựa chọn đơn giản để duy trì đủ nước cho cơ thể. Nước cần thiết cho nhiều quá trình sinh lý và giúp các cơ quan hoạt động bình thường.

Thực tế, gan tự đảm nhiệm nhiều quá trình chuyển hóa và xử lý các chất trong cơ thể. Vì vậy, thay vì tìm kiếm các loại đồ uống "detox", nên ưu tiên nước lọc và chế độ ăn uống lành mạnh. Nước lọc không chứa đường và calo, do đó cũng phù hợp để thay thế nước ngọt và các loại đồ uống nhiều đường.

2. Cà phê

Nước lọc, cà phê và một số đồ uống có lợi cho sức khỏe gan. Ảnh minh họa AI

Cà phê là loại đồ uống có bằng chứng quan sát đáng chú ý nhất về mối liên hệ với sức khỏe gan. Cà phê chứa caffeine cùng nhiều hợp chất thực vật khác, trong đó có polyphenol.

Các nghiên cứu quan sát cho thấy người uống cà phê thường xuyên có thể có nguy cơ mắc một số bệnh gan thấp hơn. Một nghiên cứu lớn trên UK Biobank công bố năm 2026 cũng ghi nhận lượng cà phê tiêu thụ cao hơn có liên quan đến nguy cơ xơ gan, ung thư gan và tử vong liên quan đến gan thấp hơn.

Đây là mối liên hệ, không chứng minh cà phê trực tiếp ngăn ngừa bệnh gan. Vì vậy, không nên hiểu rằng uống càng nhiều cà phê thì gan càng khỏe. Có thể ưu tiên cà phê ít hoặc không thêm đường, đặc biệt khi cần kiểm soát lượng đường và năng lượng trong khẩu phần.

3. Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, trong đó có epigallocatechin gallate (EGCG), cùng nhiều hợp chất polyphenol khác. Những thành phần này có đặc tính chống oxy hóa và đã được nghiên cứu về nhiều khía cạnh sức khỏe.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay chưa đủ để khẳng định trà xanh có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh gan. Trà xanh pha thông thường có thể được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe bổ sung và tích hợp Hoa Kỳ (NCCIH) chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về hiệu quả của trà xanh đối với phần lớn các mục đích sức khỏe được quảng bá.

Cần phân biệt trà xanh dạng đồ uống với chiết xuất trà xanh liều cao. Một số trường hợp tổn thương gan hiếm gặp đã được báo cáo, chủ yếu liên quan đến các sản phẩm chiết xuất dạng viên hoặc viên nang.

4. Nước ép củ dền

Củ dền chứa betalain, betaine và nitrate, những hợp chất đang được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và tác động chuyển hóa.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên kéo dài 12 tuần trên 180 người mắc bệnh gan nhiễm mỡ ghi nhận một số cải thiện về men gan, lipid máu và hình ảnh gan ở các nhóm sử dụng nước ép củ dền, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đơn lẻ chưa đủ để kết luận nước ép củ dền có tác dụng điều trị bệnh gan. Vì vậy, nếu sử dụng, nên xem đây là một phần của chế độ ăn đa dạng và ưu tiên loại không thêm đường.

5. Nước dừa

Nước dừa cung cấp nước và một số chất điện giải, đặc biệt là kali. Đây có thể là lựa chọn thay thế cho nước ngọt hoặc một số đồ uống nhiều đường nếu chọn sản phẩm không bổ sung đường. Mặc dù vậy, bằng chứng trực tiếp về lợi ích của nước dừa đối với gan còn hạn chế. Do đó, không nên xem nước dừa là thức uống có tác dụng bảo vệ hoặc "thải độc" gan.

Người mắc bệnh thận hoặc được khuyến cáo hạn chế kali nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng nước dừa thường xuyên.

6. Nước ngâm trái cây

Nước ngâm với chanh, cam, dưa chuột, quả mọng hoặc bạc hà có thể giúp nước dễ uống hơn, từ đó hỗ trợ một số người duy trì thói quen uống đủ nước.

Bản thân nước ngâm trái cây không có tác dụng giải độc gan. Lợi ích chủ yếu là có thể thay thế nước ngọt, trà có đường hoặc các đồ uống nhiều calo. Điều này có thể gián tiếp hỗ trợ sức khỏe gan thông qua kiểm soát cân nặng. Ở người thừa cân hoặc béo phì mắc bệnh gan nhiễm mỡ, giảm ít nhất 3 - 5% trọng lượng cơ thể có thể giúp giảm lượng mỡ trong gan; mức giảm khoảng 7 - 10% có thể giúp cải thiện tình trạng viêm và xơ hóa.

Những đồ uống nên hạn chế

Rượu bia: Uống rượu có thể gây tổn thương gan. Người mắc bệnh gan, đặc biệt bệnh gan liên quan đến rượu, cần trao đổi với bác sĩ về việc có nên sử dụng rượu hay không.

Đồ uống có đường: Nước ngọt, trà có đường, nước tăng lực và các loại đồ uống nhiều đường nên được hạn chế. Với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ, Viện Quốc gia về bệnh đái tháo đường, tiêu hóa và bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK) khuyến nghị hạn chế thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường đơn, đặc biệt là fructose.

Đồ uống "detox": Không có cơ sở để cho rằng trà thải độc, nước ép thanh lọc hoặc các sản phẩm "detox" có thể làm sạch độc tố khỏi gan. Một số sản phẩm thảo dược hoặc thực phẩm bổ sung còn có thể gây tổn thương gan. NIDDK cũng khuyến cáo trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung vì một số sản phẩm thảo dược có thể gây hại cho gan.