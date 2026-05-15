Xác minh thông tin 'vật thể lạ trong thức ăn' của sinh viên ở Huế

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hà Nhật Linh - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Huế xác nhận, sau khi nắm được thông tin việc một số bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc bữa ăn của sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (thuộc Đại học Huế), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế TP Huế) vào cuộc xác minh và cho biết, sẽ thông tin lại sau khi có kết quả.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Văn phòng Đại học Huế xác nhận đã nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội và cho biết: "Đại học Huế và các cơ quan chức năng (bao gồm An ninh và An toàn vệ sinh thực phẩm) đang vào cuộc để xác minh".

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin phản ánh thức ăn của sinh viên đang học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (thuộc Đại học Huế) có "vật thể lạ" xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó trên một nhóm mạng xã hội có tên là “Sinh viên đại học Huế” xuất hiện thông tin được cho là của sinh viên Đại học Huế đăng tải liên quan đến việc an toànvệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trực thuộc Đại học Huế.

Theo bài viết, trong thức ăn được dọn lên ở bữa cơm tập thể dành cho sinh viên có nhiều “vật thể lạ” nghi là gián, dòi và sâu. Bài viết còn kèm theo bức hình một bát nước mắm có hình con vật lạ gống như gián, một bát canh rau có sâu và một miếng chả có vật nghi là dòi. Sau khi bài viết được đăng tải nhận được hàng trăm lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Trước đó, vào tháng 11/2025, cũng xảy ra việc sau khi dùng bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 5 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc.

Theo tìm hiểu, ngoài các bữa ăn tập trung tại trung tâm, sinh viên còn có thói quen đặt đồ ăn bên ngoài.

Sau khi nắm được sự việc, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) động viên và hỗ trợ 500 nghìn đồng/sinh viên nhập viện. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế siết chặt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của sinh viên.