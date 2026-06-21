4 loại rau “long lanh bất thường” ngoài chợ: Càng đẹp càng đáng ngờ, người bán đôi khi cũng né ăn

Dưới đây là những loại rau củ thường bị nghi ngờ “tắm hóa chất” mà người tiêu dùng nên đặc biệt cảnh giác.

Củ niễng trắng tinh bất thường: dấu hiệu đã qua xử lý

Củ niễng (măng tây nước) tự nhiên thường có màu trắng ngà pha xanh nhạt, đôi khi có đốm nhỏ và không đều màu. Tuy nhiên, ngoài chợ lại xuất hiện nhiều loại trắng sáng “hoàn hảo”, bề mặt láng bóng bất thường.

Đây có thể là dấu hiệu sản phẩm đã được xử lý bằng chất tẩy để cải thiện màu sắc. Việc này không chỉ làm mất đi hương vị tự nhiên mà còn có nguy cơ tồn dư hóa chất. Khi chọn mua, nên ưu tiên loại có màu sắc tự nhiên, hơi ngả vàng hoặc xanh nhạt, tránh những củ trắng tinh, trơn nhớt hoặc không có mùi đặc trưng.

Giá đỗ “không rễ”: đẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Giá đỗ truyền thống thường có rễ dài, thân không đều và màu hơi ngà vàng. Ngược lại, loại giá đỗ trắng tinh, mập mạp, gần như không có rễ lại thường được nghi ngờ sử dụng chất kích thích tăng trưởng và chất ức chế mọc rễ.

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hóa chất trong quá trình ủ giá nếu không kiểm soát có thể ảnh hưởng đến gan và thận khi tích lũy lâu dài. Vì vậy, lựa chọn an toàn là loại giá đỗ có rễ, kích thước không đồng đều và có mùi tự nhiên của đậu.

Tỏi tây, hành non “xanh mướt quanh năm”: có thể đã bảo quản hóa chất

Một số loại rau theo mùa như tỏi tây, hành non nếu xuất hiện quanh năm với màu xanh mướt, hình thức hoàn hảo thì rất có thể đã trải qua quá trình bảo quản lạnh dài ngày kết hợp hóa chất.

Việc này không chỉ làm giảm độ giòn, mất đi hương vị vốn có mà còn khiến giá trị dinh dưỡng suy giảm đáng kể. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên rau đúng mùa – vừa tươi ngon, vừa ít nguy cơ tồn dư hóa chất.

Củ sen trắng sạch “không tì vết”: cảnh giác chất chống thâm

Củ sen tự nhiên thường dính bùn đất, màu hơi ngà hoặc vàng nhẹ, bên trong có thể có cặn nhỏ. Tuy nhiên, nhiều loại trên thị trường lại trắng sáng hoàn hảo, không một vết bẩn.

Đây có thể là dấu hiệu đã được ngâm các dung dịch như axit citric hoặc sulfite để chống thâm. Dù một số chất được phép sử dụng trong thực phẩm, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai loại, chúng có thể gây kích ứng, đặc biệt với người có bệnh hô hấp hoặc cơ địa dị ứng.