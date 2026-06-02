Khối u gan tăng kích thước 10 lần vì bệnh nhân 'tự chữa bằng thuốc nam'

Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/6 thông tin vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u gan kích thước 20 cm cho bệnh nhân nữ 67 tuổi, trú tại Hà Nội.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân mắc viêm gan B nhiều năm nhưng không theo dõi và điều trị chuyên khoa định kỳ. Trước đây, bà từng được phát hiện khối u gan khoảng 2 cm song không tiếp tục theo dõi chuyên khoa vì cho rằng bệnh chưa nghiêm trọng. Thay vào đó, người bệnh tự điều trị bằng thuốc nam theo kinh nghiệm dân gian.

Sau một thời gian tự điều trị tại nhà, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi kéo dài, vùng hạ sườn phải xuất hiện các cơn đau tức dữ dội. Khi quay lại bệnh viện thăm khám, kết quả kiểm tra cho thấy khối u ở gan trái trước đó đã phát triển nhanh từ 2 cm lên tới 20 cm. Đáng chú ý, phần trung tâm khối u đã xuất hiện tình trạng hoại tử nghiêm trọng, khiến bệnh nhân và gia đình bàng hoàng.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u gan khổng lồ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa, đây là một trường hợp u gan tiến triển đặc biệt lớn do người bệnh hoàn toàn bỏ trống việc điều trị và theo dõi từ giai đoạn sớm.

"Với những khối u kích thước lớn như vậy, việc điều trị trở nên rất phức tạp, đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật phẫu thuật cũng như ảnh hưởng đến tiên lượng lâu dài của người bệnh", BS Giang nói.

BS Giang cho biết kích thước khối u là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả điều trị và tiên lượng sống của bệnh nhân ung thư gan. Khối u càng lớn, khả năng điều trị thành công càng giảm, trong khi nguy cơ tái phát và xuất hiện biến chứng lại tăng lên. Đặc biệt, với những khối u có đường kính trên 10 cm, tỷ lệ sống sau 5 năm giảm đáng kể so với các trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm. Đồng thời, nguy cơ tái phát cũng như lan rộng tổn thương trong gan ở nhóm bệnh nhân này cao hơn nhiều.

Trong trường hợp của bệnh nhân trên, khối u chạm ngưỡng 20 cm đã gây chèn ép nặng nề lên các cơ quan lân cận, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc các tổn thương lan rộng trong gan. Bệnh nhân sau đó đã được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái.

Ca mổ diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý những trường hợp phải cắt gan diện rộng vẫn có nguy cơ gặp biến chứng sau phẫu thuật, đồng thời cần được theo dõi chặt chẽ và tái khám định kỳ trong thời gian dài.

Khối u gan được phẫu thuật cắt bỏ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ ca bệnh, BS Nguyễn Trường Giang cho biết các khối u gan kích thước lớn thường phải cắt gan diện rộng, khiến ca mổ phức tạp hơn, thời gian phẫu thuật kéo dài, nguy cơ mất máu và suy gan sau mổ tăng cao. Người bệnh cũng cần nhiều thời gian để hồi phục hơn so với trường hợp được phát hiện, điều trị sớm.

Theo BS Giang, phần lớn trường hợp ung thư gan nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ, sẽ có cơ hội điều trị hiệu quả, ít phải can thiệp xâm lấn và tiên lượng sống khả quan hơn. Tuy nhiên, không ít người bệnh vẫn chủ quan hoặc tự tìm đến các phương pháp điều trị truyền miệng, thuốc nam không rõ nguồn gốc, khiến bệnh tiến triển nặng và bỏ lỡ giai đoạn điều trị tốt nhất.

Bác sĩ khuyến cáo người mắc viêm gan B cần tuân thủ lịch khám định kỳ, đồng thời tầm soát ung thư gan thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.