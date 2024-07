Men gan của người đàn ông tăng gấp 1000 lần vì sai lầm này

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị tổn thương gan nghiêm trọng do sử dụng thuốc uống không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách, đúng liều lượng bài thuốc cổ truyền.

Trường hợp bệnh nhân nam, T. L. 59 tuổi ở Hà Nội. 2 tuần gần đây cảm thấy mệt mỏi, vàng da, vàng mắt tăng dần và nói chuyện thiếu minh mẫn.

Người đàn ông có men gan tăng gấp 1000 lần.

Sau 10 ngày điều trị tại cơ sở y tế không cải thiện, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương và được chẩn đoán là suy gan cấp cùng với phát hiện viêm gan B lần đầu.

Các xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng gấp hơn 1000 lần so với mức bình thường, tình trạng ứ mật dẫn đến vàng da và vàng mắt tăng gấp hơn 30 lần so với bình thường. Chỉ số đông máu cũng rất thấp. Khai thác bệnh sử cho thấy ông và gia đình không biết về tình trạng viêm gan B trước đây do không đi khám định kỳ và tầm soát viêm gan. Gia đình cũng cho biết 2 năm gần đây ông đã uống hoa đu đủ ngâm mật ong để nâng cao sức khoẻ.

Bệnh nhân N.V.T, nam 57 tuổi ở Hà Nội, có tiền sử gout mạn trên 10 năm, tăng huyết áp và đái tháo đường không điều trị thường xuyên. Do mệt mỏi kéo dài, bệnh nhân đã tự tìm mua thuốc đông y dạng viên cô đặc trên mạng internet để điều trị với liệu trình 4 tháng. Sau khi uống thuốc, ông đã phải nhập viện điều trị do mệt mỏi, vàng da và vàng mắt.

Vào điều trị, ông được chẩn đoán viêm gan nhiễm độc cấp (ngộ độc thuốc) và suy thận cấp. Mặc dù đã lọc huyết tương 4 lần và men gan có giảm, nhưng chỉ số vàng da không cải thiện, ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các chỉ số cho thấy tình trạng ứ mật dẫn đến vàng da của ông cao hơn 20 lần so với người bình thường.

Do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc đã gây tổn thương gan, làm suy giảm chức năng gan cộng với đang mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường nhiều năm đã khiến cơ thể ông T càng bị suy yếu, kém đáp ứng điều trị, nguy cơ biến chứng và tử vong cũng tăng cao .

Theo bác sĩ Vũ Thị Hương Giang, Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân L đang được chẩn đoán tình trạng suy gan cấp và bùng phát hoạt động của virus viêm gan B. Với tình trạng như hiện tại, tỷ lệ tử vong lên đến 80%.

Nếu bệnh nhân được phát hiện sớm hơn bệnh viêm gan virus B qua các đợt tầm soát và kiểm tra định kỳ và được quản lý bệnh tốt, tình trạng nghiêm trọng này có thể đã được ngăn ngừa.

Bác sĩ Giang chia sẻ: Cả hai bệnh nhân trên đều mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Người thì sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, người dùng bài thuốc cổ truyền không đúng cách, đúng hướng dẫn của chuyên khoa dẫn đến tình trạng men gan tăng cao và ứ mật nặng. Đây là vấn đề thực sự nguy hiểm, đặc biệt với những người có các bệnh lý nền. Vì vậy, việc kiểm tra định kỳ, tầm soát căn nguyên viêm gan vi rút và tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ là rất quan trọng. Qua đó sẽ phát hiện và quản lý bệnh kịp thời, tránh các hậu quả đáng tiếc..

Bác sĩ Giang cũng lưu ý, người dân tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chỉ sử dụng các thuốc được chứng nhận từ các cơ sở y tế uy tín. Khi sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền cần phải tham khảo ý kiến của người có chuyên môn để chỉ định liều lượng phù hợp. Đặc biệt các bệnh nhân có bệnh lý nền như tăng huyết áp và đái tháo đường cần theo dõi và điều trị kịp thời để giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]