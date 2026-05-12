Hiến máu hơn 300 lần, người phụ nữ tiếc nhất một điều trước khi qua đời

AZFamily dẫn lời ông Philip, chồng bà Paula Off, ở bang Arizona, cho hay chính con gái và bố đẻ đã truyền cảm hứng để Paula hơn 300 lần hiến máu trong nhiều thập kỷ.

"Con gái chúng tôi chỉ sống được bốn tháng rưỡi, nhưng các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu con bằng rất nhiều lần truyền máu", Philip, chồng Paula, nói. "Sau đó, bố bà ấy mắc chứng thiếu máu bất sản - một dạng thiếu máu thường gây tử vong - và phải sống nhờ truyền máu thường xuyên".

Philip cho biết vợ qua đời chỉ 5 tháng sau khi nhận chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 vào năm ngoái. Dù vậy, bà vẫn tiếp tục hiến máu cho đến những ngày cuối đời. "Điều khiến bà ấy buồn nhất là không còn đủ sức để hiến nữa", ông nói.

Trong một đợt hiến máu gần đây tại thành phố Flagstaff, nhiều người dân đã xếp hàng để tưởng nhớ Paula và giúp đỡ những bệnh nhân cần máu. Sự kiện do Carina Fors, đại diện ngân hàng máu Vitalant, tổ chức sau khi được truyền cảm hứng từ câu chuyện "phi thường" của Paula.

Tại buổi hiến máu này, Philip là người đầu tiên tham gia. "Được tiếp nối di sản của vợ là niềm vinh dự và cũng là điều khiến tôi hạnh phúc", ông nói, cho biết sẽ tiếp tục hiến máu để tưởng nhớ sự tận tâm của người vợ quá cố. "Việc này sẽ được ghi cố định trong lịch của tôi giống như cách bà ấy từng làm. Cứ khoảng 8 tuần một lần, tôi sẽ đến hiến máu".

Ngân hàng máu Vitalant từng vinh danh Paula trên Instagram khi bà đạt cột mốc hiến máu lần thứ 300 vào tháng 4/2022.

"Bố của Paula đã khuyến khích bà trở thành người hiến máu từ khi còn là thiếu niên", Vitalant từng viết. "Từng phục vụ trong quân đội, ông xem hiến máu là cách để cống hiến cho cộng đồng".

Paula lần đầu hiến máu cùng bố khi còn là thiếu niên. Bà từng kể hôm ấy, cha mình nằm ở giường bên cạnh và còn hào hứng rủ con gái thi xem ai sẽ xong trước. "Từ khoảnh khắc đó, tôi đã gắn bó với việc hiến máu. Đây là một hành động đơn giản nhưng đầy vị tha. Hãy mạnh dạn tham gia", Paula từng nói.

Hội Chữ thập đỏ Mỹ cho biết vào tháng Một rằng nguồn cung máu trên toàn quốc đã giảm khoảng 35% trong vòng một tháng.

"Mỗi đơn vị máu được hiến tặng đều có thể cứu sống người khác, đồng thời giúp giảm bớt áp lực lớn cho đội ngũ bác sĩ và y tá, để họ tập trung chăm sóc bệnh nhân", bác sĩ Courtney Lawrence, Giám đốc y khoa điều hành của tổ chức, cho biết.