Đưa chuẩn điều trị ung thư của Mỹ đến gần hơn với bác sĩ và người bệnh Việt Nam

Nhiều thách thức trong ung thư

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập - Best of ASCO - 2026” do Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, ung thư không chỉ là thách thức lớn của y học mà còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và phát triển bền vững. Đằng sau mỗi người bệnh là một gia đình với nhiều lo lắng, kỳ vọng và gánh nặng không chỉ về sức khỏe mà cả kinh tế, tinh thần.

Trong khi đó, y học thế giới đang có những bước tiến vượt bậc về chẩn đoán phân tử, giải trình tự gene, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị chính xác, từng bước cải thiện tiên lượng và cơ hội sống cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, điều quan trọng hơn là phải trả lời được câu hỏi: Những thành tựu ấy đã đến được với bao nhiêu người bệnh? Bao nhiêu người được phát hiện sớm, điều trị đúng, sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn?

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BVCC.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho rằng tình trạng phát hiện bệnh muộn, chênh lệch năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng kinh tế đối với người bệnh vẫn là những thách thức lớn.

Theo ông, chất lượng y tế phải được đánh giá bằng kết quả điều trị, sự an toàn, chất lượng sống và trải nghiệm thực tế của người bệnh, thay vì chỉ dựa vào số lượng kỹ thuật hay quy mô đầu tư.

Ông Cơ đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện chính sách tài chính y tế, sử dụng thuốc, trang thiết bị hợp lý và bảo đảm quyền lợi người bệnh. Bên cạnh đó, cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư y tế; bảo vệ những cán bộ y tế làm đúng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích người bệnh.

Hoàn thiện hướng dẫn điều trị 10 bệnh ung thư phổ biến

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, đơn vị đã tham gia hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha 3 đa quốc gia, có gần 200 công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó hơn 50% thuộc nhóm Q1, Q2. Đáng chú ý, gần 40 bác sĩ đến từ Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia... đã đến bệnh viện trao đổi và học tập kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Xạ trị cho người bệnh tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC.

Một trong những nội dung hợp tác được bệnh viện chú trọng là chuẩn hóa hướng dẫn thực hành lâm sàng. Bệnh viện K cùng Hội Ung thư Việt Nam đã phối hợp với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN) xây dựng các hướng dẫn điều trị phiên bản tiếng Việt, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước.

Giáo sư Quảng cho biết, bệnh viện mong muốn không chỉ đưa những tiến bộ của thế giới đến gần hơn với người bệnh trong nước mà còn từng bước chia sẻ kết quả nghiên cứu của Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng điều trị ung thư.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện K chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với NCCN. Hai bên cũng công bố thêm 3 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của NCCN phiên bản tiếng Việt, nâng tổng số hướng dẫn được Việt hóa, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hướng dẫn cho 10 bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam trong năm 2027.

Theo GS Quảng, đây là nguồn tài liệu chuyên môn quan trọng dành cho bác sĩ ung bướu trên cả nước, hỗ trợ đưa ra quyết định phù hợp trong quá trình chẩn đoán và điều trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.