Giải mã 7 quan niệm sai lầm thường gặp về ung thư vú

Mặc dù các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cải thiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện và điều trị nhưng thông tin sai lệch về ung thư vú vẫn còn khá phổ biến. Việc hiểu đúng về ung thư vú giúp mỗi người có cái nhìn đầy đủ hơn về nguy cơ mắc bệnh, nhận biết những dấu hiệu bất thường và đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến sức khỏe.

Dưới đây là 7 quan niệm sai lầm phổ biến về ung thư vú và những thông tin khoa học giúp làm rõ từng vấn đề.

Sai lầm số 1: Hầu hết người mắc ung thư vú đều có tiền sử gia đình hoặc đột biến gene

Sự thật: Chỉ khoảng 10 - 15% trường hợp ung thư vú có liên quan đến các đột biến gene di truyền như BRCA1, BRCA2 và PALB2. Một số đột biến gene nhất định có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tiền sử gia đình có người thân ruột thịt (thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai) mắc ung thư vú cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú không có đột biến gene di truyền đã biết hoặc tiền sử gia đình đáng kể về căn bệnh này.

Sai lầm số 2: Chỉ phụ nữ mới mắc ung thư vú

Sự thật: Ung thư vú chủ yếu xảy ra ở phụ nữ nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh do vẫn có mô vú. Theo tài liệu của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Vú (BCRF), năm 2026, ước tính khoảng 2.670 nam giới tại Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư vú và 530 người tử vong vì căn bệnh này.

Khả năng điều trị khỏi ung thư vú có thể cao, đặc biệt khi bệnh được phát hiện sớm và người bệnh tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị. Ảnh minh họa.

BCRF đã hỗ trợ một nghiên cứu quốc tế quy mô lớn về ung thư vú ở nam giới. Nghiên cứu phát hiện những khác biệt về đặc điểm phân tử trong khối u của nam giới, đồng thời lưu ý rằng nam giới thường chưa được điều trị đầy đủ, dẫn đến kết quả điều trị kém hơn.

Sai lầm số 3: Chỉ người lớn tuổi mới mắc ung thư vú

Sự thật: Nguy cơ mắc ung thư vú tăng theo tuổi tác, với hầu hết các trường hợp được chẩn đoán ở phụ nữ trên 50 tuổi. Tuy nhiên, phụ nữ trẻ cũng có thể mắc bệnh và điều đáng lo ngại là tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm này đang tăng lên.

Từ năm 2012, số ca chẩn đoán ung thư vú ở phụ nữ dưới 50 tuổi đã tăng hơn 1% mỗi năm. Xu hướng này đã khiến các chuyên gia lo ngại, đặc biệt là vì phụ nữ trẻ thường được chẩn đoán mắc các dạng ung thư nguy hiểm hơn, ở giai đoạn muộn hơn và có tiên lượng xấu hơn.

Sai lầm số 4: Ung thư vú ở mọi người đều giống nhau

Sự thật: Nhờ những nghiên cứu được BCRF hỗ trợ, các nhà khoa học ngày càng hiểu rõ hơn về sự đa dạng của ung thư vú. Ngay cả những nhóm ung thư vú chính cũng có thể được chia thành các phân nhóm nhỏ hơn, với đặc điểm sinh học khác nhau.

Những hiểu biết này là cơ sở cho y học cá nhân hóa, trong đó phương pháp điều trị được lựa chọn phù hợp với đặc điểm bệnh của từng người. Việc tiếp tục nghiên cứu các phương pháp điều trị mới và đặc tính sinh học của khối u được kỳ vọng sẽ giúp cá nhân hóa điều trị tốt hơn, qua đó cải thiện kết quả cho người bệnh.

Sai lầm số 5: Ung thư vú luôn biểu hiện bằng khối u

Sự thật: Khối u là dấu hiệu thường được nhắc đến khi nói về ung thư vú nhưng không phải biểu hiện duy nhất. Những dấu hiệu bất thường khác có thể bao gồm vú sưng, da vú lõm hoặc nhăn, núm vú co kéo hoặc tiết dịch, vùng da vú đỏ hoặc phát ban.

Ngoài ra, nhiều trường hợp ung thư vú được phát hiện thông qua tầm soát định kỳ, trước khi người bệnh có thể sờ thấy khối u hoặc nhận ra bất kỳ thay đổi nào ở vú.

Sai lầm số 6: Áo ngực có gọng và chất khử mùi chống mồ hôi làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú

Sự thật: Những thông tin cho rằng áo ngực có gọng hoặc chất khử mùi chống mồ hôi làm tăng nguy cơ ung thư vú đã được nghiên cứu kiểm chứng và không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy ủng hộ.

Một nghiên cứu được công bố năm 2014 trên hơn 1.500 phụ nữ cho thấy các thói quen mặc áo ngực, bao gồm việc sử dụng áo có gọng hay không, thời gian mặc trung bình mỗi ngày và độ tuổi bắt đầu mặc áo ngực không liên quan đến nguy cơ ung thư vú gia tăng ở phụ nữ sau mãn kinh.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI), hiện không có bằng chứng khoa học cho thấy chất khử mùi chống mồ hôi có liên quan đến nguy cơ mắc hoặc sự phát triển của ung thư vú.

Sai lầm số 7: Ăn đường khiến ung thư vú phát triển nhanh hơn

Sự thật: Chưa có nghiên cứu chứng minh rằng loại bỏ đường khỏi chế độ ăn có thể làm giảm kích thước khối u ung thư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là lượng đường tiêu thụ không liên quan đến sức khỏe.

Chế độ ăn chứa nhiều đường, đặc biệt là đường tinh luyện và đường bổ sung có thể góp phần gây thừa cân, béo phì, viêm và kháng insulin. Đây đều là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ ung thư vú hoặc kết quả sức khỏe sau khi được chẩn đoán mắc bệnh.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn đường khỏi khẩu phần, mọi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, ưu tiên nguồn đường tự nhiên từ trái cây và hạn chế thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường bổ sung. Cách ăn uống này góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và kiểm soát các yếu tố nguy cơ liên quan.