6 điều đơn giản giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Để biết cách bảo vệ bản thân, phụ nữ cần hiểu rõ về nguy cơ ung thư vú.

Các yếu tố nguy cơ ung thư vú thành hai nhóm: nhóm không thể kiểm soát (như di truyền, gene, tuổi tác, các yếu tố nội tiết tự nhiên như có kinh sớm, mãn kinh muộn...) và nhóm có thể kiểm soát được. Nhóm yếu tố có thể kiểm soát chính là những thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vận động và môi trường sống hằng ngày.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chủ động thay đổi và quản lý các yếu tố này có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Mặc dù không thể thay đổi bộ gene hay ngăn tiến trình lão hóa của cơ thể nhưng có quyền quyết định những gì mình ăn, mức độ vận động hằng ngày hay việc tiếp xúc với các chất độc hại.

1. Kiểm soát cân nặng giúp giảm nguy cơ ung thư vú

Kiểm soát cân nặng bằng cách luyện tập đều đặn giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Ảnh minh họa AI

Cân nặng có mối liên hệ mật thiết với nồng độ hormone trong cơ thể. Thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú, đặc biệt là ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh.

Lý do là vì lượng mỡ thừa tích tụ càng nhiều thì cơ thể càng sản sinh ra nhiều estrogen. Khi các tế bào tuyến vú tiếp xúc quá mức với loại hormone này trong thời gian dài, nguy cơ chuyển hóa ác tính sẽ tăng lên. Vì vậy, giữ gìn một vóc dáng hợp lý thông qua chế độ dinh dưỡng lành mạnh và luyện tập đều đặn chính là yếu tố bảo vệ đầu tiên.

2. Ăn thực phẩm lành mạnh, nhiều rau quả

Chế độ dinh dưỡng hằng ngày đóng vai trò quyết định đối với sự cân bằng nội tiết và sức khỏe tổng thể. Chị em nên lưu ý:

Hạn chế: Thịt động vật màu đỏ và mỡ động vật (bao gồm cả chất béo từ bơ, sữa, kem). Những thực phẩm này đôi khi tiềm ẩn lượng hormone, yếu tố tăng trưởng, kháng sinh hoặc thuốc bảo vệ thực vật từ quá trình chăn nuôi.

Tăng cường: Thực phẩm ít béo, đặc biệt là ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi. Các nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn nhiều rau củ quả có tác dụng bảo vệ giúp giảm nguy cơ ung thư vú nhờ cung cấp dồi dào chất xơ và chất chống oxy hóa.

3. Vận động thể lực đều đặn

Vận động thể lực thường xuyên đã được khoa học chứng minh là có khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư vú.

Bạn không cần phải tập luyện quá nặng nhọc, chỉ cần dành ra 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động như đi bộ, chạy nhẹ nhàng, yoga hay bơi lội cũng đủ để điều hòa năng lượng, kiểm soát cân nặng và giữ cho tinh thần khỏe mạnh.

4. Nói 'không' với rượu và thuốc lá

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống miễn dịch và khả năng kiểm soát hormone của cơ thể.

Rượu: Ung thư vú có mối liên hệ mật thiết với việc uống rượu. Phụ nữ uống càng nhiều rượu thì nguy cơ mắc bệnh càng cao bởi rượu làm hạn chế khả năng kiểm soát hormone estrogen trong máu.

Hút thuốc lá: Đây là tác nhân gây hại cho toàn bộ cơ thể, làm suy yếu hệ miễn dịch và gia tăng nguy cơ hình thành các khối u ác tính.

5. Tuân thủ chỉ định của bác sĩ khi sử dụng liệu pháp hormone

Nội tiết tố sinh dục nữ đóng vai trò quan trọng nhưng việc lạm dụng hormone ngoại sinh có thể đem lại tác dụng phụ không mong muốn.

Đối với phụ nữ mãn kinh sử dụng liệu pháp hormone thay thế cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tránh làm tăng nồng độ estrogen đột ngột trong máu.

6. Tránh căng thẳng kéo dài

Áp lực công việc, lo âu và stress mạn tính làm rối loạn hệ nội tiết và suy giảm sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Phụ nữ nên chủ động dành thời gian thư giãn, ngủ đủ giấc, suy nghĩ tích cực và cân bằng giữa công việc với cuộc sống là cách đơn giản để nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.