5 vật dụng gia đình bác sĩ Mỹ tránh dùng để giảm nguy cơ ung thư

Tiến sĩ Jay Luthar, giảng viên Trường Y Harvard kiêm Giám đốc Y khoa Lutanen Health, cùng bác sĩ Daryl Eber, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Tổ chức Y tế 3T Radiology & Research (Mỹ), chia sẻ việc loại bỏ 5 nhóm vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt nhằm giảm thiểu phơi nhiễm hóa chất sinh ung thư.

Nhóm hóa chất đầu tiên nằm ở dung dịch tẩy rửa nồng độ cao và sáp thơm tổng hợp. Tổng hợp nghiên cứu công bố năm 2024 xác nhận các sản phẩm khử trùng gốc hóa chất làm tăng nồng độ chất gây ô nhiễm trong nhà, đặc biệt giải phóng chloroform – tác nhân được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm 2B, có khả năng sinh ung thư.

Các chai xịt, tẩy rửa sử dụng trong gia đình. Ảnh minh họa do AI tạo

Thay vì dùng bình xịt phòng át mùi, Bác sĩ Luthar duy trì thông gió tự nhiên, vận hành máy lọc không khí và làm sạch bề mặt bằng xà phòng đơn chất hoặc muối nở.

Đồ nhựa dùng để chứa và hâm nóng thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm các chất gây rối loạn nội tiết gồm phthalate và bisphenol. Khi gặp nhiệt độ cao, cấu trúc polymer giãn nở, gia tăng tốc độ di chuyển của phân tử hóa chất vào thức ăn. IARC hiện xếp ba dẫn xuất phthalate vào danh mục tác nhân có thể gây ung thư dựa trên mô hình thử nghiệm tiền lâm sàng. Bác sĩ Luthar thay thế toàn bộ hộp nhựa bảo quản bằng thủy tinh chịu nhiệt và thép không gỉ.

Quá trình đốt cháy khí gas từ bếp nấu khi thiếu hệ thống hút mùi cưỡng bức tạo ra lượng lớn benzene phát tán vào không khí phòng kín suốt nhiều giờ. Benzene là chất sinh ung thư nhóm 1, có liên hệ trực tiếp với cơ chế ức chế tủy xương gây bệnh bạch cầu cấp. Nhằm kiểm soát nguồn khí thải này, Bác sĩ Eber khuyến cáo người dùng duy trì thông gió song song qua quạt hút và cửa sổ mở, hoặc chuyển đổi sang bếp từ – thiết bị làm nóng qua cảm ứng điện từ không sinh sản phẩm phụ của phản ứng cháy.

Vật liệu gỗ công nghiệp như ván dăm, ván ép và ván sợi mật độ trung bình (MDF) sử dụng keo kết dính phát thải formaldehyde liên tục, đặc biệt trong môi trường độ ẩm cao. IARC xác định formaldehyde gây ung thư biểu mô vòm mũi họng và ung thư máu. Để giảm tải nồng độ hơi dung môi hữu cơ bay hơi, người tiêu dùng nên ưu tiên nội thất gỗ tự nhiên hoặc sản phẩm đạt chứng nhận không phát thải formaldehyde công nghiệp.

Nhóm đồ dùng xử lý chống thấm nước và bám bẩn như thảm trải sàn, vải bọc sofa thường chứa hợp chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS). IARC xếp axit perfluorooctanoic (PFOA) vào nhóm chất gây ung thư cho người (nhóm 1) và axit perfluorooctanesulfonic (PFOS) vào nhóm có thể gây ung thư (nhóm 2B).

Dù rủi ro hấp thu qua da từ đồ nội thất thấp hơn đường tiêu hóa, việc phân rã sợi vải theo thời gian tạo ra bụi lắng chứa PFAS trong không gian kín. Do đó, các chuyên gia khuyến khích sử dụng chất liệu tự nhiên không qua xử lý hóa chất gồm bông, len, lanh và lụa.