Streamer từng ăn 70 quả trứng một lúc qua đời ở tuổi 24

Ngày 4/9, bố mẹ Ganfan Yingying thông báo trên mạng xã hội con gái đã qua đời hôm 17/8. Yingying, tên thật Chen Ziyi, 24 tuổi, đến từ Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, là blogger chuyên nội dung ăn uống, có hơn một triệu người theo dõi và đã đăng khoảng 169 video.

Ganfan Yingying trong các video mukbang. Ảnh: Douyin

Video cuối cùng được cô đăng ngày 14/8, ba ngày trước khi mất. Khi đó Yingying vừa phải nhập viện vì hạ kali máu. Cô cho biết nồng độ kali trong máu có thời điểm chỉ còn 2,3 mmol/L, thấp hơn nhiều so với mức bình thường 3,5-5,5 mmol/L. Đây cũng không phải lần đầu nữ influencer phải điều trị vì tình trạng này.

Trong video, Yingying cho rằng công việc mukbang có liên quan nhiều đến tình trạng sức khỏe của mình. Cô thường phải ăn liên tục khi livestream bán thực phẩm và từng có thói quen gây nôn trong thời gian dài, khiến cơ thể mất kali.

Yingying kể một buổi livestream bán trứng bắc thảo có thể yêu cầu cô ăn 60-70 quả. Với những mặt hàng khác, cô cũng phải liên tục ăn trước ống kính. Theo nữ influencer, người làm nội dung ăn uống thường càng ăn nhiều càng dễ tạo hiệu ứng cho buổi phát trực tiếp, song cơ thể không phải lúc nào cũng chịu được cường độ đó.

Sau lần nhập viện cuối cùng, Yingying nói việc bán hàng trực tuyến không hề dễ dàng và khuyên những người theo dõi không đánh đổi sức khỏe. "Kiếm tiền quan trọng, nhưng sức khỏe luôn phải được đặt lên hàng đầu", cô nói trong video cuối.

Theo một người bạn được truyền thông Trung Quốc dẫn lời, Yingying bị hạ kali trong thời gian dài và nguyên nhân tử vong được nghi là ngừng tim liên quan đến tình trạng này. Hiện gia đình chưa công bố kết luận y khoa chính thức về nguyên nhân cái chết.

Hạ kali máu xảy ra khi nồng độ kali trong máu dưới 3,5 mmol/L. Tình trạng này có thể xuất phát từ việc hấp thụ không đủ kali hoặc cơ thể mất quá nhiều kali qua nước tiểu, đường tiêu hóa, mồ hôi. Những người nôn ói hoặc tiêu chảy kéo dài cũng thuộc nhóm nguy cơ.

Ở mức độ nặng, hạ kali có thể gây rối loạn nhịp tim, rung thất và dẫn đến ngừng tim. Các bác sĩ khuyến cáo người nghi ngờ bất thường về kali cần xét nghiệm điện giải và điều trị theo chỉ định, thay vì tự bổ sung kali.