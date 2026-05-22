Cơ thể thay đổi thế nào khi bạn nhón chân 10 phút mỗi ngày?

Ngày càng nhiều người trẻ và trung niên gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài, đau mỏi chân, ít vận động do ngồi lâu trước màn hình máy tính. Nhón chân là bài tập tác động chủ yếu vào nhóm cơ bắp chân, mắt cá chân và bàn chân. Dù là động tác đơn giản, bài tập này có thể mang lại nhiều lợi ích nếu thực hiện đúng cách và đều đặn.

1. Lợi ích của bài tập nhón chân 10 phút mỗi ngày

1.1 Nhón chân giúp tăng sức mạnh bắp chân và cải thiện tuần hoàn

Khi nhón gót chân, nhóm cơ bắp chân co bóp liên tục để nâng cơ thể lên khỏi mặt đất. Sự co cơ này giúp tăng sức mạnh cho cơ cẳng chân và cải thiện khả năng vận động của cổ chân.

Theo Harvard Health, động tác nâng gót (nhón chân) giúp cải thiện lưu thông máu ở chi dưới. Khi cơ bắp chân co lại, sẽ hỗ trợ đẩy máu tĩnh mạch trở về tim hiệu quả hơn, đặc biệt hữu ích với người ngồi lâu hoặc đứng nhiều. Nhiều chuyên gia còn gọi bắp chân là "trái tim thứ hai" của cơ thể do vai trò hỗ trợ tuần hoàn máu từ chân trở về tim.

Với người làm việc văn phòng, thường xuyên ít vận động, việc đứng lên nhón chân vài phút mỗi ngày có thể giúp giảm cảm giác nặng chân, tê chân hoặc mỏi cơ sau thời gian dài ngồi liên tục.

1.2 Có thể hỗ trợ cải thiện thăng bằng ở người lớn tuổi

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của bài tập nhón chân là hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng. Theo CDC Hoa Kỳ, người từ 65 tuổi trở lên nên duy trì các bài tập tăng sức mạnh cơ và cải thiện thăng bằng để giảm nguy cơ té ngã.

Động tác nhón chân buộc cơ thể phải kiểm soát trọng tâm tốt hơn, từ đó kích hoạt các nhóm cơ ở chân và vùng lõi cơ thể để giữ ổn định. Vì vậy, bài tập này thường được đưa vào chương trình vận động cho người cao tuổi. Các bài tập thăng bằng đơn giản giúp giảm nguy cơ té ngã – nguyên nhân phổ biến gây chấn thương ở người lớn tuổi.

Tuy nhiên, người có tiền sử chóng mặt, thoái hóa khớp nặng hoặc từng té ngã nên tập gần tường hoặc ghế để tránh mất thăng bằng.

1.3 Hỗ trợ tăng vận động, góp phần kiểm soát cân nặng

Nhón chân không phải bài tập đốt mỡ mạnh như chạy bộ hay đạp xe, nhưng vẫn góp phần tăng tiêu hao năng lượng nếu thực hiện thường xuyên. Khi luyện tập, các cơ vùng bắp chân, đùi và cổ chân đều tham gia hoạt động. Điều này giúp tăng sức bền cơ, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ duy trì vóc dáng nếu kết hợp chế độ ăn hợp lý.

Lưu ý, nhón chân là bài tập bổ trợ, không thay thế hoàn toàn các hoạt động thể lực toàn thân như đi bộ nhanh, bơi lội hoặc đạp xe. Để duy trì sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, người trưởng thành vẫn cần kết hợp đầy đủ vận động aerobic, tăng sức mạnh cơ và các bài tập thăng bằng.

2. Cách nhón chân đúng để tránh đau cổ chân

Để đạt hiệu quả và hạn chế chấn thương, nên thực hiện bài tập đúng kỹ thuật:

- Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai.

- Giữ lưng thẳng, mắt nhìn phía trước.

- Từ từ nâng gót chân lên cao, dồn trọng lượng lên mũi chân.

- Giữ khoảng 1-2 giây rồi hạ xuống chậm rãi.

- Thực hiện 10-15 lần mỗi hiệp, lặp lại 2-3 hiệp.

Người mới tập có thể vịn vào tường hoặc ghế để giữ thăng bằng. Khi đã quen, có thể tăng dần số lần hoặc thực hiện bằng một chân để tăng độ khó.