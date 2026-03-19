Tư thế ngủ quyết định tuổi thọ?: 3 kiểu ngủ nguy hiểm nhiều người mắc phải mà không biết

Nhiều người già quan niệm "ngủ thế nào thấy thoải mái là được". Thế nhưng, y học hiện đại đã chứng minh rằng đối với người cao tuổi, một tư thế ngủ sai không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn âm thầm gây áp lực lên tim, phổi và hệ tiêu hóa, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tuổi thọ. Đặc biệt là tư thế thứ 3 — dù mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cực lớn.

3 tư thế ngủ cần lưu ý để tăng tuổi thọ

1. Nằm nghiêng: Không phải bên nào cũng giống nhau

Nằm nghiêng được xem là tư thế phổ biến nhất, nhưng tác động của nghiêng trái và nghiêng phải đối với cơ thể người già lại hoàn toàn khác biệt:

Nghiêng trái: Hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giảm trào ngược dạ dày và tạo điều kiện cho tim bơm máu dễ dàng hơn.

Nghiêng phải: Dù làm giảm bớt áp lực trực tiếp lên tim nhưng lại dễ khiến axit dạ dày trào ngược, không tốt cho người có bệnh lý về dạ dày.

Lưu ý: Khi nằm nghiêng, nếu gối quá cao hoặc vai bị ép quá mức sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu vùng cổ, dễ dẫn đến đau vai gáy và tê tay ở người già.

2. Nằm ngửa: "Tiêu chuẩn" nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngưng thở

Nằm ngửa thường được coi là tư thế chuẩn, nhưng đối với người cao tuổi, nó ẩn chứa 2 rủi ro lớn:

Tắc nghẽn hô hấp: Khi nằm ngửa, lưỡi có xu hướng bị tụt xuống dưới, gây cản trở đường thở, dẫn đến ngủ ngáy hoặc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Nghiên cứu cho thấy nồng độ oxy trong máu của người già nằm ngửa có thể giảm tới 15%.

Áp lực lên cột sống: Nếu gối không phù hợp, nằm ngửa sẽ khiến cổ bị duỗi quá mức, làm chậm quá trình tuần hoàn máu não, gây đau đầu, chóng mặt sau khi tỉnh dậy.

Nằm ngửa cần chọn gối phù hợp tránh hội chứng ngưng thở khi ngủ ở người già.

3. Nằm sấp: Tư thế nguy hiểm nhất đối với người già

Đây là tư thế mà nhiều người vô tình duy trì vì cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ, nhưng các bác sĩ khuyến cáo người già nên từ bỏ ngay vì:

Gây xoắn vặn cột sống cổ: Để thở được khi nằm sấp, bạn buộc phải quay đầu sang một bên, khiến cổ và cột sống bị vặn vẹo suốt đêm, dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng.

Ép tim và phổi: Lồng ngực bị nén chặt làm giảm dung tích phổi và cản trở tim hồi lưu máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Rối loạn tiêu hóa: Dạ dày bị chèn ép khiến quá trình tiêu hóa đình trệ, dễ gây đau tức bụng.

Giải pháp: 4 bước để có "tư thế ngủ trường thọ"

Để bảo vệ sức khỏe qua từng giấc ngủ, người cao tuổi và con cái cần lưu ý:

Chọn gối phù hợp: Độ cao lý tưởng từ 10–12cm. Khi nằm nghiêng, gối phải nâng đỡ được cả đầu và cổ sao cho cột sống thẳng.

Ưu tiên nằm nghiêng trái: Đây là tư thế thân thiện nhất với tim mạch và tiêu hóa. Nên kẹp một chiếc gối mỏng giữa hai đầu gối để giảm áp lực cho vùng hông.

Thay đổi từ từ: Nếu đã quen nằm sấp, hãy tập chuyển sang nằm nghiêng dần dần bằng cách sử dụng gối ôm chặn hai bên để hạn chế việc lật người.

Lắng nghe cơ thể: Nếu sáng dậy thấy tê tay, đau cổ hoặc hụt hơi, đó là tín hiệu cho thấy tư thế ngủ của bạn cần được điều chỉnh ngay lập tức.

Giấc ngủ chiếm 1/3 đời người. Với người già, giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi mà là quá trình phục hồi các cơ quan nội tạng. Một thay đổi nhỏ trong tư thế ngủ hôm nay có thể là chìa khóa để bảo vệ hệ tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho ngày mai.