5 động tác yoga giúp thận, gan khỏe mạnh

Tư thế bánh xe

Lợi ích: Mở rộng vùng bụng, kích thích tuần hoàn máu ở vùng bụng dưới và hỗ trợ hệ thống đào thải độc tố, có lợi cho chức năng thận.

Cách thực hiện: Nằm ngửa, gập chân tại đầu gối và đảm bảo bàn chân đặt chắc chắn trên sàn.

Gập tay tại khuỷu tay. Xoay tay tại vai và đặt lòng bàn tay xuống sàn ở hai bên cạnh đầu.

Hít vào, ấn lòng bàn tay và chân, đồng thời nâng toàn bộ cơ thể lên tạo thành hình vòm.

Nhìn về phía sau và thư giãn cổ khi đầu ngả nhẹ ra sau.

Phân bổ đều trọng lượng cơ thể giữa 4 chi, giữ tư thế này một lúc.

Kiểm soát hơi thở

Lợi ích: Cơ thể sản sinh ra nhiều nhiệt, giúp đào thải chất thải dễ dàng, cải thiện lưu thông máu, tiêu hóa và trao đổi chất, tăng cường chức năng của thận cũng như gan.

Cách thực hiện:

Ngồi trên thảm, lưng thẳng, chân bắt chéo.

Hít một hơi thật sâu và thở ra, kéo rốn về phía cột sống. Thư giãn rốn và bụng để hơi thở đi vào phổi.

Hít thở ít nhất 20 lần để hoàn thành một vòng.

Thư giãn mắt và quan sát các giác quan sau khi thực hiện tư thế.

Thực hiện càng nhiều vòng càng tốt.

Tư thế rắn hổ mang

Lợi ích: Tư thế rắn hổ mang giúp thư giãn thận, lưu thông tắc nghẽn, giảm sỏi thận.

Thực hiện:

Nằm sấp, hai chân duỗi thẳng và bàn chân đặt trên thảm.

Đặt lòng bàn tay gần cơ thể, khuỷu tay gần thân mình.

Ấn lòng bàn tay xuống đất để nâng đầu và ngực lên.

Đặt cơ thể lên rốn và hơi nhìn lên trên, giữ nguyên trong 20 giây.

Gập người về phía trước

Lợi ích: Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, săn chắc các cơ quan vùng bụng và vùng chậu, kích thích gan, thận thải độc, làm dịu cơn đau đầu, lo âu, huyết áp cao.

Cách thực hiện:

Hai chân duỗi thẳng về phía trước, hai mắt cá chân khép lại.

Gập nhẹ đầu gối trong khi giữ thẳng chân.

Gập người về phía trước ở hông, cố gắng đưa bụng gần đùi hơn trong khi giữ thẳng lưng.

Hạ thấp tay và dùng các ngón tay nắm lấy ngón chân cái.

Cố gắng chạm mũi vào đầu gối trong khi đặt bụng lên đùi, giữ tư thế một lúc.

Tư thế cánh cung

Lợi ích: Mở rộng vai, đốt cháy mỡ bụng, xoa bóp các cơ quan bụng như gan, thận, cải thiện tính linh hoạt của lưng.

Cách thực hiện:

Bắt đầu bằng cách nằm sấp, gập đầu gối và giữ chặt mắt cá chân bằng lòng bàn tay.

Nâng chân và tay lên cao nhất có thể.

Nhìn lên và giữ tư thế một lúc.