Cây thuốc quý biết dùng giúp bổ gan, dưỡng tim, sức khoẻ thăng hạng

Cây bụp giấm là gì?

Cây bụp giấm còn có nhiều tên gọi khác như atiso đỏ, đay nhật, lạc thần hoa, là loài cây thuộc họ cẩm quỳ. Đây là loài cây sống hàng năm, cao từ 1.5 - 2m, phân nhánh ở gốc, thân có màu tím đỏ nhạt, lá bụp giấm nguyên, phiến lá có mép có răng cưa nhỏ. Hoa bụp giấm mọc ở nách lá, có màu vàng hồng hoặc đỏ tía, không có cuống, quả nang, hình trứng.

Hoa bụp giấm chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe như vitamin A, vitamin C, axit béo không no, axit citric, axit tartaric, axit malic, hibiscus, delphinidin, cyanidin, polysaccharides... Cây bụp giấm có nguồn gốc từ Tây Phi, sau đó được đưa đến các châu lục khác trồng với mục đích là thực phẩm và làm thuốc chữa bệnh.

Hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch được xem là một trong những đặc tính nổi bật nhất của bụp giấm đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học. Trong bụp giấm chứa hàm lượng dồi dào các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là anthocyanin và polyphenols.

Các hoạt chất này có khả năng làm thư giãn các mạch máu, giảm áp lực co bóp lên thành động mạch và hỗ trợ hạ huyết áp tâm thu lẫn tâm trương hiệu quả, mang lại tác dụng kiểm soát huyết áp ở những người bị cao huyết áp độ nhẹ tương đương với một số liệu pháp hỗ trợ thông thường.

Bụp giấm (hoa atiso) từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong các thức uống thanh nhiệt nhờ sắc đỏ bắt mắt cùng vị chua thanh tự nhiên. (Ảnh: VietNamNet)

Ngừa lão hoá, ngăn ngừa bệnh tật

Nguồn chất chống oxy hóa cực kỳ phong phú trong đài hoa bụp giấm đóng vai trò như một lá chắn vững chắc giúp ngăn ngừa lão hóa và phòng chống bệnh tật. Sắc đỏ đậm tự nhiên của bụp giấm chứa lượng lớn vitamin C cùng các anthocyanin có khả năng trung hòa các gốc tự do - tác nhân chính gây ra tình trạng căng thẳng oxy hóa và tổn thương tế bào.

Nhờ việc loại bỏ các gốc tự do này, bụp giấm giúp giảm tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể, bảo vệ cấu trúc tế bào và hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ phát triển các bệnh lý mãn tính nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân

Bụp giấm là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai đang trong lộ trình giảm cân, đốt cháy mỡ thừa và muốn cải thiện vóc dáng. Chiết xuất từ bụp giấm có khả năng ức chế enzyme amylase - loại enzyme chịu trách nhiệm phá vỡ tinh bột thành đường trong hệ tiêu hóa, từ đó giúp giảm lượng carbohydrate và calo được hấp thu vào cơ thể sau mỗi bữa ăn.

Thói quen sử dụng bụp giấm đều đặn không chỉ ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa mà còn hỗ trợ giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), giảm mỡ bụng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Bảo vệ gan

Bảo vệ chức năng gan và giảm cholesterol trong máu là một lợi ích vượt trội khác mà bụp giấm mang lại cho hệ tuần hoàn và chuyển hóa. Các hoạt chất sinh học trong bụp giấm giúp tăng cường hoạt động của các enzyme giải độc tại gan, bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do hóa chất hoặc tình trạng mỡ tích tụ.

Đồng thời, các dưỡng chất này còn hỗ trợ hạ thấp mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, làm tăng lượng cholesterol tốt (HDL), từ đó góp phần ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ hình thành mảng bám xơ vữa động mạch.

Tăng cường miễn dịch, tốt cho tiêu hoá

Bổ sung bụp giấm hằng ngày còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ hệ tiêu hóa vận hành vô cùng trơn tru. Nhờ chứa hàm lượng Vitamin C dồi dào, bụp giấm kích thích cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu, nâng cao sức đề kháng để chống lại các bệnh cảm cúm thông thường và nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, các axit tự nhiên như axit citric và axit malic trong đài hoa giúp kích thích tiết dịch vị tiêu hóa, có tác dụng lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố qua đường tiết niệu và giảm thiểu tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

Mặc dù được đánh giá là lành tính và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên, không nên lạm dụng bụp giấm nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia y tế, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.