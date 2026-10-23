Cụ bà 107 tuổi tiết lộ ăn trứng mỗi sáng

Cụ Dorothy Creighton đón sinh nhật tuổi 107 tháng trước tại nhà dưỡng lão ở Horndean bằng một bữa tiệc bất ngờ cùng chiếc bánh kem lớn bên bạn bè và người thân.

Người phụ nữ Anh cho rằng một trong những bí quyết sống thọ là ăn thịt xông khói và trứng vào bữa sáng mỗi ngày suốt hơn một thế kỷ.

"Bí quyết để có cuộc sống lâu dài và hạnh phúc là có một người đàn ông tốt, một gia đình tốt và luôn khiến những người xung quanh phải để mắt đến mình. Tôi cũng không thể sống thiếu món thịt xông khói và trứng mỗi sáng, hay những viên kẹo dẻo hình em bé yêu thích", cụ nói.

Cụ Dorothy thường ăn trứng, thịt xông khói mỗi sáng. Ảnh: SWNS

Dorothy sinh ra ở Bristol và lớn lên với tính cách khá hiếu động, tinh nghịch. Cụ thường dành thời gian chơi bóng đá cùng các bạn trai.

Công việc đầu tiên của Dorothy là thợ làm tóc. Khi Thế chiến II bùng nổ, cụ tham gia Lực lượng Lao động Nữ (Women’s Land Army) rồi quen chồng tương lai. Họ sinh được ba người con, gồm hai gái, một trai, sau này có nhiều cháu và chắt.

Theo nhân viên tại cơ sở chăm sóc, Dorothy chuyển đến nhà dưỡng lão Pear Tree Court của Care UK ở Horndean năm 2023. Cụ thích trò chuyện với mọi người, thường xuyên ghé quán cà phê và xe đẩy bán bánh kẹo trong khu nhà.

Nhân dịp sinh nhật cụ Dorothy, nhân viên nhà dưỡng lão đã trang trí cơ sở bằng bóng bay, băng rôn và nhờ bếp trưởng làm một chiếc bánh kem tặng cụ.

Aimee Sparks, quản lý Pear Tree Court, cho biết: "Mọi người đều yêu quý Dorothy. Chúng tôi rất vui khi được cùng bà kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này. Tại đây, mọi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp cư dân duy trì cuộc sống năng động, ý nghĩa và trọn vẹn. Tiệc mừng sinh nhật lần thứ 107 của Dorothy cũng không ngoại lệ. Thật hạnh phúc khi thấy bà vui vẻ bên những người thân thiết nhất trong ngày đặc biệt".

Cụ Dorothy trong tiệc sinh nhật tuổi 107 tháng 9/2026. Ảnh: SWNS