Cây thuốc đa năng mọc dại khắp nơi, nhiều người tưởng cỏ dại chưa biết tận dụng

Cây nghể răm là gì?

Nghể răm là loài phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới châu Á và một phần lãnh thổ ở châu Âu. Ở châu Á, nghể răm được ghi nhận ở Ấn Độ, Srilanca, Bangladesh, Malaysia, Thái Lan, Philippin, Indonesia, Campuchia, Lào, và Trung Quốc….

Tại Việt Nam, nghể răm có ở khắp các tỉnh, từ đồng bằng đến trung du và vùng núi (dưới 500m). Cây ưa sáng và đặc biệt ưa ẩm, nên thường mọc trên đất lầy thụt ở ruộng nước, bờ ruộng, ao, suối, kênh rạch…. Cây sinh trưởng gần như quanh năm, mạnh nhất vào mùa mưa ẩm, ra hoa quả nhiều; đẻ nhánh từ gốc và phân cành khoẻ. Nếu biết tận dụng đúng cách, loài cây này có thể đem đến nhiều lợi ích sức khoẻ dưới đây.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khoẻ mạnh

Nhờ đặc tính cay ấm tự nhiên cùng hàm lượng tinh dầu có khả năng kháng khuẩn ruột cực mạnh, nghể răm được xem là "liều thuốc cấp cứu" dân gian cho các vấn đề đường ruột. Dược liệu này có thể giúp giảm các cơn co thắt dạ dày, đẩy lùi tình trạng đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy do trúng lạnh hoặc ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Cây nghể răm là loại cây mọc hoang quen thuộc tại các vùng quê nhưng lại sở hữu kho tàng dược tính rất cao. (Ảnh: VTC News)

Kháng khuẩn và kháng viêm

Nghể răm là nguồn giàu các hợp chất như flavonoid và tinh dầu, mang lại khả năng kháng khuẩn và chống viêm vượt trội. Các nghiên cứu đã chứng minh chiết xuất từ cây này có thể chống lại nhiều loại vi khuẩn, bao gồm cả Helicobacter pylori – nguyên nhân phổ biến gây loét dạ dày. Nhờ đặc tính này, Răm nước được xem là vị thuốc tự nhiên giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại.

Chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa

Nghể răm chứa hàm lượng flavonoid dồi dào biến nó thành một chất chống oxy hóa mạnh. Các chất này có nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào cơ thể khỏi tổn thương. Việc tiêu thụ răm nước một cách hợp lý sẽ góp phần làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự khỏe mạnh và tươi trẻ của cơ thể từ bên trong.

Tốt cho sức khoẻ xương khớp

Theo y học cổ truyền, nghể răm có tác dụng hoạt huyết, giúp tăng cường lưu thông máu trong cơ thể. Sự lưu thông máu tốt không chỉ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể mà còn đặc biệt có lợi cho hệ cơ xương và não bộ. Nhờ đó, răm nước hỗ trợ nâng cao sức bền cho gân cốt và được cho là có khả năng cải thiện trí nhớ.

Kích thích tuần hoàn

Tinh dầu trong răm nước làm giãn mao mạch, cải thiện vi tuần hoàn. Phương pháp ngâm chân truyền thống với nước sắc nghể răm được sử dụng để giảm chứng lạnh chân và khó chịu nhẹ do giãn tĩnh mạch.

Mặc dù cây răm nước mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa và kháng khuẩn, việc sử dụng cần tuân thủ các lưu ý quan trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ. Đặc biệt, trẻ em, người lớn tuổi, người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai được khuyến cáo kiêng tuyệt đối hoặc hạn chế tối đa do răm nước.