Mách bà nội trợ cách nấu canh mướp thanh mát, hỗ trợ kiểm soát axit uric, tốt cho sức khỏe

Canh mướp nấu lạc: Món ngon thanh đạm cho bữa cơm gia đình

Một số nguyên liệu làm món canh mướp nấu lạc.

Mướp có vị ngọt dịu, mềm và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Khi nấu cùng lạc, món canh có thêm vị bùi béo và chất đạm thực vật; nếu muốn thanh nhẹ hơn, có thể nấu mướp với rau xanh hoặc một lượng nhỏ tôm khô để tạo vị ngọt tự nhiên.

Để nấu canh mướp nấu lạc cho khoảng 3–4 người, cần chuẩn bị 2 quả mướp hương vừa, khoảng 50g lạc sống, hành khô, hành lá và gia vị vừa đủ. Lạc nên ngâm trước khoảng 1–2 giờ nếu có thời gian, sau đó rửa sạch, giã dập nhẹ để nhanh mềm và tiết vị bùi.

Ninh lạc

Mướp gọt vỏ vừa phải, rửa dưới vòi nước sạch rồi thái miếng vừa ăn. Phi thơm hành khô với một lượng dầu nhỏ, cho lạc vào đảo sơ, thêm nước và nấu đến khi lạc mềm. Sau đó mới cho mướp vào, đun thêm vài phút đến khi mướp chín tới, nêm gia vị vừa ăn rồi rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Bí quyết để canh ngon là không nấu mướp quá lâu. Khi chín vừa, mướp vẫn giữ được độ mềm, vị ngọt tự nhiên và màu sắc hấp dẫn. Nếu dùng tôm khô thay lạc, nên ngâm rửa kỹ, dùng lượng vừa phải và giảm muối hoặc nước mắm vì tôm khô có thể chứa nhiều natri.

Ăn mướp có giúp hạ axit uric, bảo vệ thận?

Nhiều người tin rằng ăn mướp sẽ giúp hạ axit uric. Mướp là loại rau quả có hàm lượng nước cao, cung cấp một lượng chất xơ và ít năng lượng. Khi được dùng trong bữa ăn cân đối, mướp có thể giúp tăng lượng rau củ, thay thế một phần các món nhiều dầu mỡ hoặc quá mặn. Đây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh nói chung. VOV cho hay.

Tuy vậy, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định riêng việc ăn mướp có thể làm giảm axit uric máu hoặc trực tiếp cải thiện chức năng thận. Với người có axit uric cao hoặc mắc bệnh gút, điều quan trọng là hạn chế rượu bia, đồ uống nhiều đường, nội tạng và các thực phẩm giàu purin từ động vật; đồng thời kiểm soát cân nặng, uống đủ nước theo tình trạng sức khỏe và tuân thủ điều trị nếu được bác sĩ chỉ định. Không nên tự ý ngừng thuốc hạ axit uric chỉ vì đã thay đổi thực đơn.

VTC News khẳng định, người mắc bệnh thận mạn cũng cần lưu ý rằng lượng nước, kali và các chất dinh dưỡng phù hợp phụ thuộc vào giai đoạn bệnh và kết quả xét nghiệm. Vì vậy, không nên mặc định mọi người bệnh thận đều có thể ăn nhiều rau hoặc uống thật nhiều nước.

Ba sai lầm cần tránh khi sơ chế, bảo quản mướp

Sai lầm đầu tiên là ngâm rau quả quá lâu trong nước hoặc dùng xà phòng, nước rửa chén để làm sạch. Cách phù hợp là rửa mướp dưới vòi nước sạch trước khi gọt và cắt; rửa sạch dao, thớt, tay và dụng cụ chế biến để hạn chế nhiễm bẩn chéo. Việc rửa giúp giảm chất bẩn và một phần vi sinh vật trên bề mặt nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ.

Sai lầm thứ hai là mua quá nhiều mướp rồi để lâu trong điều kiện nóng ẩm. Nên chọn quả tươi, vỏ nguyên vẹn, không dập nát, bảo quản trong ngăn mát và chế biến sớm. Nếu mướp đã cắt, cần đựng trong hộp sạch, đậy kín và bảo quản lạnh.

Sai lầm thứ ba là cố sử dụng mướp có dấu hiệu hư hỏng hoặc vị đắng bất thường. Mướp tươi thường có vị ngọt dịu; nếu nếm thấy vị đắng rõ rệt, cần nhả bỏ ngay và không tiếp tục ăn hoặc cố nấu chín để khử đắng. Một số loại quả thuộc họ bầu bí có thể chứa cucurbitacin gây ngộ độc, với biểu hiện như đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Vì vậy, không nên sử dụng quả có vị đắng bất thường, kể cả khi đã nấu chín.