Loại rau gây nghiện trong mùa thu, thơm non, giòn ngọt, giúp dưỡng da, bổ mắt, xào nấu đều ngon tuyệt

Khi tháng 10 đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối mang theo hơi lạnh rõ rệt, và không khí bắt đầu trở nên khô hanh. Mùa này, củ cải và bắp cải chưa đạt đến độ tươi ngon nhất, nhưng một số loại rau lá xanh và rau củ đã vào mùa, được bày bán tươi ngon và hấp dẫn với giá cả phải chăng.

Những loại rau theo mùa này phát triển tốt mà không cần nhiều sự chăm sóc, và một bữa ăn đơn giản tự nấu tại nhà sẽ cho ra những món ăn mềm, bổ dưỡng và ngon miệng.

Dưới đây là 2 loại rau vàng nên thưởng thức trong tháng 10 cùng với cách chế biến đơn giản, tươi ngon nhất.

Loại rau này có mùi thơm độc đáo

1. Loại rau: Cải cúc

Cải cúc là loại rau theo mùa, thu hoạch từ tháng 10 đến mùa xuân năm sau, vụ thu hoạch đầu tiên vào mùa thu đặc biệt non mềm. Loại rau này có mùi thơm độc đáo, tươi mát mà một số người có thể thấy lạ lúc đầu, nhưng sẽ nghiện sau vài miếng.

Về mặt dinh dưỡng, loại rau này có hàm lượng kali tương đối cao so với các loại rau lá xanh khác, chứa khoảng 220 miligam trên 100 gram. Chúng cũng có hàm lượng carotene tương đối cao, xếp hạng trong số các loại rau hàng đầu về mặt này.

Carotene có thể được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, có lợi cho mắt và niêm mạc. Tuy nhiên, rau cải cúc có hàm lượng natri cao hơn một chút so với hầu hết các loại rau khác, vì vậy cần ít muối hơn khi nấu, vì chúng đã có vị mặn nhẹ.

Rau cải cúc có hàm lượng natri cao hơn một chút so với hầu hết các loại rau khác

Món ăn gợi ý: Rau cải cúc xào tỏi

Nguyên liệu: Một bó rau cúc tươi (khoảng 250 gram), năm hoặc sáu tép tỏi, muối, một ít đường và vài giọt nước tương nhạt.

Cách làm:

- Làm sạch và rửa sạch rau cải cúc, cắt bỏ phần cuống cứng, rồi cắt thành từng đoạn dài 4-5 cm. Để ráo nước càng nhiều càng tốt. Nghiền nát tỏi và băm nhỏ, sau đó chia làm hai phần.

- Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho một nửa lượng tỏi băm vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi tỏi chuyển sang màu vàng nhạt và thơm. Cẩn thận đừng xào quá chín, vì tỏi cháy sẽ có vị đắng.

- Vặn lửa lớn và xào nhanh rau cải cúc. Rau cải cúc sẽ héo nhanh khi nóng; lá sẽ bắt đầu mềm trong khoảng mười giây. Lúc này, cho phần tỏi băm còn lại vào, thêm một chút muối, một ít đường và nhỏ vài giọt nước tương nhạt dọc theo mép chảo.

- Xào thêm vài lần nữa, sau đó tắt bếp và lấy ra khỏi chảo. Việc xào ở lửa lớn trong suốt quá trình giúp thân cải cúc giòn và ngăn lá tiết ra quá nhiều nước.

Mẹo: Cho tỏi băm sống vào cuối cùng là chìa khóa của món ăn này. Điều này làm cho hương thơm của tỏi mạnh mẽ và tươi hơn, kết hợp với hương vị đậm đà của tỏi đã nấu chín, tạo nên một hương vị phức tạp hơn nhiều so với chỉ sử dụng tỏi đã nấu chín.

Loại rau này cũng có hàm lượng vitamin K cao

2. Loại rau: Rau cải bó xôi

Rau cải bó xôi mùa thu mọc dày và khỏe hơn rau cải bó xôi mùa hè, với lá xanh đậm và rễ đỏ tươi. Loại rau này được coi là "học sinh mẫu mực" trong giới dinh dưỡng, sở hữu một lượng axit folic đáng kể (khoảng 194 microgam trên 100 gram).

Loại rau này cũng có hàm lượng vitamin K thậm chí còn cao hơn, khoảng 482 microgam—gấp nhiều lần lượng khuyến nghị hàng ngày.

Tuy nhiên, rau cải bó xôi lại có một vấn đề dai dẳng—axit oxalic. Axit oxalic không chỉ tạo ra vị đắng mà còn cản trở sự hấp thụ canxi và sắt. Do đó, loại rau này phải được chần trước khi nấu. Chần khoảng 30 giây là đủ; sau đó rửa lại bằng nước lạnh để loại bỏ phần lớn vị đắng và giữ được màu xanh tươi.

Loại rau này phải được chần trước khi nấu.

Món ăn gợi ý: Canh rau cải bó xôi, tôm khô và trứng

Nguyên liệu: Một ít rau cải bó xôi, hai quả trứng, một nhúm tôm khô, bột tiêu trắng, muối và dầu mè.

Cách làm:

- Rửa sạch và cắt rau cải bó xôi thành từng phần. Khi nước trong nồi sôi, cho rau vào chần trong nửa phút. Vớt ra và rửa lại với nước lạnh. Vắt bớt nước thừa và để sang một bên.

- Trong một chảo riêng, cho một ít dầu vào và xào tôm khô trên lửa nhỏ cho đến khi tôm chuyển màu sẫm và tỏa hương thơm. Việc xào tôm khô sẽ làm tăng hương vị của chúng rất nhiều, vì vậy đừng bỏ qua bước này.

- Đổ nước trực tiếp vào nồi và đun sôi. Khi nước sôi, cho rau cải bó xôi đã chần vào và đun sôi lại.

- Đánh trứng trước, vặn nhỏ lửa, rồi từ từ đổ hỗn hợp trứng vào chảo cùng với đũa. Chờ vài giây, sau đó nhẹ nhàng khuấy bằng đũa để làm tơi trứng. Nêm muối, rắc một chút tiêu trắng, và sau khi tắt bếp, nhỏ hai giọt dầu mè.

Mẹo: Tôm khô đã có vị mặn sẵn, vì vậy hãy thêm muối một cách tiết kiệm. Hãy nếm thử trước khi quyết định lượng muối cần thêm.