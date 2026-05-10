Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan

Theo gia đình, khoảng 2-3 tuần trước nhập viện, bé N.T.D. (13 tháng tuổi, trú tại Phú Thọ) xuất hiện tình trạng sưng to vùng bìu trái. Khi sờ thấy khối rắn, chắc nhưng trẻ không sốt, không quấy khóc bất thường nên gia đình vẫn tiếp tục theo dõi.

Sau khi thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, bé được chẩn đoán nang tinh hoàn trái. Tuy nhiên chỉ trong khoảng một tuần gần đây, vùng bìu trái sưng to nhanh chóng nên gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để kiểm tra.

Tưởng nang tinh hoàn, bất ngờ phát hiện ung thư

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời điểm nhập viện, trẻ có khối phồng vùng bẹn trái, có thể đẩy lên được.

Kết quả siêu âm ghi nhận cạnh tinh hoàn trái có khối kích thước khoảng 2x3cm, mật độ chắc, ấn không đau. Dựa trên triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nang mào tinh hoàn trái – một bệnh lý thuộc diện ống phúc tinh mạc thường gặp ở trẻ nhỏ và có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, ngay khi tiến hành rạch da phẫu thuật, ê-kíp phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Ngay khi mở ra, chúng tôi nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi to bất thường, gấp khoảng 3 lần kích thước bình thường và có màu sắc bất thường. Nhận định đây có thể là tổn thương ác tính, kíp mổ lập tức tiến hành sinh thiết tức thì”, BSCKII Trần Thượng Việt chia sẻ.

Kết quả sinh thiết cho thấy hình ảnh carcinoma – một dạng ung thư xuất phát từ tế bào biểu mô có tính chất xâm lấn.

Bé trai phải cắt bỏ tinh hoàn để ngăn nguy cơ ung thư di căn

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã hội chẩn ngay tại phòng mổ và quyết định cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn trái nhằm ngăn nguy cơ ung thư di căn sang tinh hoàn còn lại và các cơ quan khác.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công. Một ngày sau mổ, trẻ tỉnh táo, bú tốt, vết mổ khô và sức khỏe tiến triển ổn định.

Theo bác sĩ Vũ Xuân Ngọc, phụ trách Khoa Giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm xác định trẻ mắc u tế bào mầm ác tính.

Đây là loại u phát sinh từ các tế bào sinh sản, có khả năng lan sang nhiều cơ quan khác nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Khi ung thư di căn, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi sát để có phác đồ điều trị bổ trợ phù hợp.

Dấu hiệu ở vùng bìu trẻ nhỏ phụ huynh không nên chủ quan

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra vùng bẹn – bìu cho trẻ khi tắm hoặc thay tã.

Nếu phát hiện các dấu hiệu như: Một bên bìu to bất thường, khối vùng bìu tăng kích thước nhanh; sờ thấy khối cứng; bìu không xẹp khi nằm... cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa sớm, ngay cả khi trẻ không đau hay không sốt.

Theo các chuyên gia, nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ có thể diễn tiến âm thầm nên phụ huynh không nên chủ quan hoặc chỉ theo dõi kéo dài tại nhà khi khối bất thường vẫn tiếp tục phát triển.

Việc phát hiện sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, đồng thời góp phần bảo tồn tối đa chức năng sinh lý và sự phát triển lâu dài của trẻ.