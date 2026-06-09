Bất ngờ với những công dụng chữa bệnh tuyệt vời từ cây thuốc bỏng quen thuộc

Công dụng của cây thuốc bỏng

Mặc dù đây là cây mọc hoang nhưng cũng được người dân trồng nhiều vừa để làm cảnh vừa có tác dụng chữa bệnh. Cây thuốc bỏng tươi vị nhạt, hơi chua, tính mát; không độc với người (độc hại thần kinh với súc vật ăn cỏ khi ăn lượng lớn), có tác dụng: Kháng viêm, kháng khuẩn (tác dụng với cả 2 loại vi khuẩn gram dương, gram âm và trực khuẩn mủ xanh), giãn cơ giảm đau, cầm máu.

Theo Đông y, cây lá bỏng có tác dụng tiêu viêm, giảm đau hiệu quả, tiêu độc, hoạt huyết… Tác dụng của cây lá bỏng đặc trưng nhất chính là trị bỏng đúng như tên gọi của nó.

Bên cạnh đó cây lá bỏng còn được sử dụng điều trị bệnh sỏi thận, cao huyết áp, bệnh gout, những bệnh ngoài da, có khả năng giảm đau, giảm sốt, giảm ho và điều hòa kinh nguyệt của chị em phụ nữ. Nhiều nơi còn sử dụng cây lá bỏng làm một loại rau để nấu canh và sử dụng cây lá bỏng để chữa những vết thương hoặc mụn nhọt hiệu quả.

Theo Đông y, cây lá bỏng có tác dụng tiêu viêm, giảm đau hiệu quả, tiêu độc, hoạt huyết… Tác dụng của cây lá bỏng đặc trưng nhất chính là trị bỏng đúng như tên gọi của nó.

Theo nghiên cứu, cây lá bỏng chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn, chính vì vậy mà cây lá bỏng được sử dụng trong những trường hợp xuất hiện những vết thương hở, vết thương lở loét hoặc những vết thương.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây lá bỏng

Trị bỏng nhiệt hoặc chấn thương

Cách đơn giản nhất để sử dụng cây lá bỏng là hái lá tươi đem rửa sạch, ngâm 30 phút trong nước muối loãng rồi giã nát và đắp trực tiếp lên vùng bị bỏng, bị chấn thương.

Chữa đau nhức xương khớp

Người bị đau nhức xương khớp có thể dùng 3 - 5 lá bỏng to đem hơ nóng trên bếp cho lá mềm ra rồi đắp trực tiếp lên vùng bị đau nhức. Nếu lá bỏng đã nguội thì lại tiếp tục đem hơ nóng rồi đắp như vậy vài lần mỗi ngày, duy trì 10 - 15 phút/lần. Chú ý, chỉ đắp lên da khi lá có nhiệt độ vừa phải, tránh đắp lá nóng quá làm bỏng da.

Chữa viêm họng

Dùng 10 lá bỏng chia thành liều như sau: 4 lá buổi sáng, 4 lá buổi chiều, 2 lá buổi tối. Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần nhai sống lá bỏng đã được rửa sạch rồi nuốt từ từ cả nước lẫn bã để làm ấm cổ họng. Duy trì như vậy 3 - 5 ngày sẽ cải thiện các triệu chứng viêm họng.

Người bị đau nhức xương khớp có thể dùng 3 - 5 lá bỏng to đem hơ nóng trên bếp cho lá mềm ra rồi đắp trực tiếp lên vùng bị đau nhức.

Chữa kiết lỵ hoặc bệnh trĩ

Lấy 20g rau sam và 20g lá bỏng đã được rửa sạch đem sắc uống hoặc nhai rồi nuốt nước đều được.

Chữa bệnh ghẻ trẻ em

Hàng ngày, dùng 1 nắm lá bỏng đem nấu lấy nước để cho trẻ uống mỗi lần 20ml, uống vào buổi sáng và tối.

Trong quá trình này, mẹ hãy dùng lá bỏng giã nát đắp trực tiếp lên vùng da bị ghẻ. Cứ làm như vậy đều đặn mỗi ngày, trẻ sẽ khỏi dần các triệu chứng của bệnh ghẻ.

Chữa bệnh chàm, mề đay

Muốn dùng cây lá bỏng chữa mề đay, chàm sữa cho con, cách đơn giản nhất là mẹ giã nát lá cây rồi đắp vào vùng da bị tổn thương.

Hoặc nếu trẻ chịu uống nước thì mẹ hãy nấu nước lá bỏng tươi cho con uống và dùng nước này để vệ sinh vùng da bị bệnh.

Muốn dùng cây lá bỏng chữa mề đay, chàm sữa cho con, cách đơn giản nhất là mẹ giã nát lá cây rồi đắp vào vùng da bị tổn thương.

Chữa viêm mũi xoang

Lấy 2 lá bỏng đem giã nhuyễn rồi vắt lấy phần nước cốt, dùng bông gòn thấm vào nước sau đó nhét vào bên lỗ mũi bị viêm. Làm như vậy mỗi ngày 4 - 5 lần. Nếu bị viêm cả hai bên mũi thì nên chia ra, mỗi buổi trong ngày chỉ nên làm 1 bên.

Chữa ho gà ở trẻ em

Trường hợp trẻ bị ho gà mẹ có thể dùng 6 - 8 lá bỏng sắc cùng 20ml nước để cho con uống.

Chữa đi ngoài ra máu

Để chữa đi ngoài ra máu hãy dùng 10g ngải cứu, 30g lá bỏng, 10g lá trắc bá , 10g cỏ mực đem đem sắc lấy nước uống đều đặn mỗi ngày.

Chữa viêm đại tràng

Đối với người bị viêm đại tràng, mỗi sáng và chiều hãy ăn 8 lá bỏng, buổi tối ăn 4 lá cho đến khi bệnh thuyên giảm. Nếu dùng cho trẻ 5 - 10 tuổi thì chỉ dùng 1/2 liều của người lớn.

Chữa đau mắt

Rửa sạch 3 lá bỏng rồi giã nát, chắt lấy phần nước uống, phần bã bỏ vào miếng gạc y tế rồi đắp lên mắt trước khi đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau cần tháo gạc ra rồi dùng nước muối sinh lý để rửa sạch mắt.

Đối với người bị viêm đại tràng, mỗi sáng và chiều hãy ăn 8 lá bỏng, buổi tối ăn 4 lá cho đến khi bệnh thuyên giảm.

Lưu ý khi sử dụng cây lá bỏng

Tham khảo ý kiến thầy thuốc, bác sĩ trước khi dùng cây lá bỏng chữa bệnh tại nhà. Các bài thuốc từ lá bỏng thường cho tác dụng chậm. Hiệu quả chưa được khoa học chứng minh.

Kết quả điều trị phụ thuộc cơ địa và mức độ bệnh của đối tượng sử dụng. Có người dùng thấy bệnh tình cải thiện nhưng cũng có người ít hoặc hoàn toàn không thấy được hiệu quả.

Cần đảm bảo vệ sinh trong khâu bào chế thuốc để không khiến cơ thể bị nhiễm khuẩn nặng thêm. Trong thời gian sử dụng lá bỏng nếu bạn có biểu hiện bị dị ứng hoặc bệnh tình ngày càng tiến triển nặng hơn thì nên ngưng dùng ngay và liên hệ với thầy thuốc để được hướng dẫn cách xử lý.