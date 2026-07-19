Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng
Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.
7 thực phẩm không nên kết hợp thường xuyên với trứng: Có món xuất hiện trong bữa sáng của rất nhiều gia đình
Kết hợp trứng với sữa đậu nành có thể gây thừa protein và khó tiêu, hay ăn trứng với chuối dễ gây nặng bụng, mất nhiều thời gian để tiêu hóa.
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/07/2026 08:00 AM (GMT+7)