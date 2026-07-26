Bất ngờ với 8 lợi ích tuyệt vời của quả ớt đối với sức khỏe

Đặc điểm của ớt

Quả ớt có màu đỏ rực rỡ và tính sinh nhiệt này chứa đựng một kho tàng các loại vitamin và khoáng chất quan trọng.

Trong mỗi trái ớt, bạn sẽ tìm thấy hàm lượng dồi dào vitamin A, vitamin C (giúp tăng cường miễn dịch), cùng với vitamin B1, vitamin B6 và nhiều hợp chất có lợi khác. Đặc biệt, hoạt chất Capsaicin: thành phần tạo nên vị cay đặc trưng, chính là yếu tố tạo ra vô vàn công dụng của ớt tốt cho sức khỏe.

8 tác dụng của ớt với sức khỏe

Giảm đau nhức

Capsaicin trong ớt là một chất không mùi, không vị có khả năng giảm đau trong cơ thể. Khả năng giảm đau của ớt có hiệu quả trong các trường hợp đau nhức khớp xương, đau miệng, đau các vết thương sau phẫu thuật và một số bệnh ngoài da.

Làm ấm cơ thể, chống cảm lạnh

Vào những ngày thời tiết lạnh, việc giữ ấm cơ thể là vô cùng cần thiết vì nó sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như: cảm cúm, viêm mũi, viêm họng...

Không chỉ là hương vị, ớt còn sở hữu hàng loạt lợi ích đáng ngạc nhiên cho sức khỏe.

Việc ăn ớt có thể giúp hỗ trợ làm ấm người. Nếu bạn đang bị lạnh thì một chút ớt kèm vào bữa ăn có thể giúp giữ ấm cơ thể bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến thời tiết.

Hạ lipid (chất béo) trong chế độ ăn uống

Chất capsaicin trong ớt có thể tăng tốc quá trình phân hủy chất béo trong thức ăn. Vì vậy, ăn ớt sẽ giảm được lượng lipid (chất béo) từ bữa ăn hấp thu vào cơ thể. Cũng chính vì thế mà mọi người thường thêm ớt để giải ngấy khi tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Một nghiên cứu được thực hiện tại Trường Y khoa Los Angeles cho thấy thành phần capsaicin trong ớt có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn các mầm mống bệnh phát triển.

Vì vậy, việc dùng ớt trong bữa ăn hàng ngày với liều lượng vừa phải có thể giúp ích trong việc phòng ngừa ung thư.

Bảo vệ tim mạch, chống xơ vữa động mạch

Trong ớt có chứa nhiều niacin, chất này làm tăng lượng cholesterol tốt, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, trong thành phần của ớt cũng chứa lượng tương đối nhiều kali, kết hợp với folate có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Trong mỗi trái ớt, bạn sẽ tìm thấy hàm lượng dồi dào vitamin A, vitamin C (giúp tăng cường miễn dịch), cùng với vitamin B1, vitamin B6 và nhiều hợp chất có lợi khác

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong thành phần của quả ớt có chứa beta carotene và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch, qua đó giúp chống lại các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, cúm khi thời tiết thay đổi.

Tuy nhiên, bạn cũng cần kết hợp với một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để có một hệ miễn dịch thật khỏe

Phòng ngừa tiểu đường

Capsaicin trong ớt có thể góp phần giảm nhẹ một số triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 1. Do chỉ có khả năng giảm nhẹ triệu chứng nên ớt không có tác dụng thay thế thuốc trong điều trị bệnh tiểu đường.

Vì vậy, bệnh nhân không được xem đây là một phương pháp điều trị mà phải tuân thủ nghiêm các chỉ định từ bác sĩ điều trị.

Thường xuyên ăn ớt sẽ giúp cơ thể chúng ta giải độc máu và làm giảm cholesterol, qua đó giúp làm sạch và giảm thiểu tắc nghẽn mạch máu.

Cải thiện hệ tuần hoàn máu

Thường xuyên ăn ớt sẽ giúp cơ thể chúng ta giải độc máu và làm giảm cholesterol, qua đó giúp làm sạch và giảm thiểu tắc nghẽn mạch máu. Hơn nữa, việc kết hợp một chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, sẽ giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ mắc phải các bệnh về tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa

Ăn nhiều quả ớt sẽ giúp chất béo trắng tích tụ trong cơ thể chuyển hóa thành chất béo nâu và tiêu hao lượng mỡ dư thừa, qua đó giúp hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên, ớt chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không đóng vai trò chính trong việc giảm cân, vì vậy nếu muốn giảm cân bạn cần phải có một chế độ ăn uống, luyện tập thể dục khoa học và hợp lí.