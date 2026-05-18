Ăn mận có nên gọt vỏ? Cách ăn mận an toàn cho sức khỏe

Quả mận là trái cây quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Mận chứa nhiều vitamin C, chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa như polyphenol. Những thành phần này giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp và kiểm soát đường huyết.

Khi ăn mận, có người thích giữ lại lớp vỏ để cảm nhận độ giòn và vị chua nhẹ, nhưng cũng có người giữ thói quen gọt sạch vỏ vì lo ngại hóa chất hoặc không thích vị chát của vỏ mận. Vậy ăn mận cả vỏ hay gọt vỏ sẽ tốt hơn?

1. Lợi ích dinh dưỡng từ vỏ mận

Việc gọt bỏ vỏ khiến cơ thể mất đi một lượng lớn dưỡng chất quan trọng, làm giảm giá trị dinh dưỡng của quả mận. Thực tế, lớp phấn trắng trên vỏ mận là lớp bảo vệ tự nhiên của trái cây, giúp chống vi khuẩn và giữ ẩm, không phải là chất độc hại như nhiều người lầm tưởng. Không nên gọt vỏ mận do trong vỏ mận có hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa còn cao hơn so với thịt mận.

Vỏ quả mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết.

Khi gọt bỏ lớp vỏ mận, bạn đã vô tình bỏ đi một phần dinh dưỡng của loại quả này:

- Tập trung nhiều chất chống oxy hóa: Màu đỏ hoặc tím sẫm của lớp vỏ chính là nơi chứa nhiều chất chống oxy hóa nhất. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trong cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì làn da khỏe mạnh.

- Nguồn chất xơ dồi dào: Phần lớn lượng chất xơ của quả mận nằm ở lớp vỏ bên ngoài. Chất xơ không chỉ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà còn hỗ trợ đường ruột hoạt động trơn tru, làm giảm nguy cơ táo bón.

- Chứa nhiều vitamin: Lớp vỏ mận cũng chứa một lượng khá lớn vitamin C và vitamin A, giúp tăng sức đề kháng và bảo vệ thị lực.

2. Khi nào thì nên gọt vỏ mận?

Dù vỏ mận có nhiều chất có lợi cho sức khỏe, nhưng trong một số trường hợp, việc gọt vỏ lại là lựa chọn an toàn và phù hợp hơn với thể trạng:

Vỏ mận mỏng và thường được ăn trực tiếp nên bề mặt rất dễ dính bụi bẩn hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu bạn mua mận không rõ nguồn gốc và không có thời gian ngâm rửa kỹ, việc gọt vỏ sẽ giúp giảm bớt rủi ro này.

Vỏ mận có chứa nhiều acid tự nhiên tạo ra vị chua, chát. Lớp vỏ này cũng dai hơn phần thịt quả. Những người đang bị đau dạ dày, trào ngược acid hoặc có hệ tiêu hóa yếu nếu ăn cả vỏ có thể cảm thấy cồn cào, xót ruột và khó tiêu.

Khả năng nhai của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, lớp vỏ dai và có vị hơi chua chát có thể khiến trẻ khó nuốt. Việc gọt vỏ sẽ giúp trẻ ăn dễ dàng và an toàn hơn.

Có thể gọt vỏ mận để giảm bớt độ chát và dễ ăn hơn.

3. Cách ăn mận đảm bảo an toàn

Để vừa hấp thu được tối đa dinh dưỡng của quả mận, vừa bảo vệ sức khỏe, có thể áp dụng các mẹo nhỏ sau:

Nếu bạn khỏe mạnh và mua được nguồn mận đảm bảo an toàn, hãy cố gắng ăn cả vỏ để giữ lại trọn vẹn lượng chất xơ và chất chống oxy hóa. Để ăn cả vỏ mận an toàn, nên rửa mận dưới vòi nước chảy để làm trôi bụi bẩn. Sau đó ngâm mận vào nước muối pha loãng khoảng 10 - 15 phút. Rửa lại bằng nước sạch một lần nữa trước khi ăn.

Nếu bạn muốn ăn cả vỏ nhưng không thích vị chát, hãy chọn những quả mận đã chín mềm và có màu đỏ sẫm đều. Khi quả chín, lượng acid ở phần vỏ sẽ giảm đi đáng kể, mang lại vị ngọt dịu và dễ ăn hơn.

Dù chứa nhiều nước, mận vẫn có tính nóng nên nếu ăn quá nhiều dễ làm cơ thể sinh nhiệt. Do đó, những người có cơ địa nhạy cảm rất dễ bị nổi mụn, rôm sảy hoặc mẩn ngứa khi ăn nhiều mận. Ngoài nhóm này, người đang bị đau dạ dày hay có tiền sử sỏi thận cũng chỉ nên ăn mận ở mức vừa phải để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chỉ nên ăn khoảng 4 - 5 quả mận mỗi ngày đối với người lớn và 2 - 3 quả mận mỗi ngày đối với trẻ em. Nên hạn chế ăn món mận ngâm đường hoặc siro mận do có chứa lượng đường lớn. Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ tăng cân, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa sẽ tăng cao.