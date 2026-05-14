Ăn gì cũng thấy ngọt, chàng trai 20 tuổi bị phát hiện u não

Theo thông tin được Bệnh viện Thâm Quyến thuộc Đại học Bắc Kinh công bố ngày 9/5, nam sinh có biệt danh Xiaobo ban đầu chỉ nhận thấy vị giác trở nên bất thường. Dù ăn bất kỳ món gì, sau cùng cậu cũng chỉ cảm nhận được vị ngọt, giống như thức ăn đều được thêm đường.

Ngoài thay đổi về vị giác, Xiaobo còn xuất hiện tình trạng tê nửa người bên trái, đi loạng choạng, thỉnh thoảng mất thăng bằng và nói khó. Tuy nhiên, vì còn trẻ và nghĩ cơ thể chỉ mệt mỏi tạm thời, nam sinh không đi khám.

Hơn một tháng sau, cậu bất ngờ co giật và ngã gục trong trường học, được đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp CT và MRI cho thấy trong não có một khối u thần kinh đệm đường kính khoảng 4 cm.

Ảnh minh họa: Pixabay

Các bác sĩ cho biết khối u xuất hiện ở vùng hồi thái dương trên, khu vực liên quan đến xử lý thính giác, ngôn ngữ và vị giác. Chính vì vậy, bệnh nhân mới xuất hiện triệu chứng hiếm gặp là "mọi thứ đều có vị ngọt".

Ngoài ra, khối u còn kích thích sự phóng điện bất thường ở vỏ não, gây co giật. Do nằm gần vùng điều khiển vận động và ngôn ngữ, bệnh nhân đồng thời bị tê tay chân, đi lại khó khăn và rối loạn khả năng nói.

Theo các bác sĩ, u thần kinh đệm được xem là một trong những loại u não ác tính nguy hiểm nhất trong ngoại thần kinh, có tỷ lệ tái phát cao và nguy cơ tử vong lớn.

Xiaobo sau đó được phẫu thuật mở hộp sọ để cắt bỏ khối u. Sau ca mổ, tình trạng vị giác bất thường gần như biến mất ngay lập tức, cảm giác tê chân tay cũng cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng xạ trị và hóa trị để kiểm soát nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ cảnh báo u thần kinh đệm không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi. Khoảng 2/3 bệnh nhân nằm trong độ tuổi 20-50. Triệu chứng ban đầu của bệnh thường không điển hình như đau đầu kéo dài, thay đổi vị giác, suy giảm trí nhớ, tê tay chân, đi đứng mất thăng bằng hoặc co giật nên dễ bị bỏ qua.

Chuyên gia khuyến cáo người có các dấu hiệu thần kinh bất thường kéo dài nên đi khám sớm và chụp MRI não để phát hiện bệnh kịp thời, tránh bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.