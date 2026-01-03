Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngày

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Vì sao không nên ăn rau nấu chín để qua đêm?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), rau xanh là thành phần không thể thiếu trong khẩu phần ăn hằng ngày, góp phần bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư nhờ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Tuy nhiên, trong quá trình nấu nướng, nhiều gia đình có thói quen chế biến quá nhiều rau, dẫn đến tình trạng rau đã nấu chín bị dư thừa và được bảo quản trong tủ lạnh để dùng cho bữa sau.

Chuyên gia cảnh báo, rau xanh đã nấu chín không nên cất giữ để đun lại, bởi việc này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: dễ bị nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc...

Ảnh minh họa.

Đáng lưu ý, theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), rau xanh chứa hàm lượng nitrat khá cao. Khi rau đã nấu chín để quá lâu, vi khuẩn có thể chuyển hóa nitrat thành nitrit – một hợp chất được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư. Việc tích lũy nitrit trong cơ thể về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào và tạo điều kiện cho tế bào ung thư hình thành.

8 thực phẩm không nên ăn khi đã nấu chín để qua đêm

Rau xanh

Rau đã nấu chín không để dành lại qua đêm, nếu để qua đêm rau sẽ mất hết vitamin. Chỉ để rau trong vòng 4 giờ, nếu để lâu, các loại vi khuẩn sẽ phân hủy trong rau, biến các nitrit thành lipit không tốt cho sức khỏe.

Trứng

Tất cả các loại trứng luộc, đặc biệt là trứng lòng đào, không nên để lâu, chất béo và chất đạm có trong trứng sẽ rất dễ bị biến tính.

Nước trà xanh

Trà xanh để lâu thường xỉn màu, những loại vitamin C chống oxy hóa trong nước trà xanh sẽ bị phân hủy. Nếu uống sẽ có một số vi khuẩn, vi nấm gây hại cho sức khỏe.

Các loại nấm nấu chín

Ảnh minh họa.

Nấm nấu chín để qua đêm sẽ không còn dinh dưỡng, nitrit có trong nấm sẽ bị phân hủy thành độc tố.

Các món gỏi, nộm

Do không được nấu chín nên những thức ăn từ gỏi, nộm dễ xuất hiện các độc tố lạ gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Canh các loại

Trong các loại canh có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt… những chất này gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, lâu dài sẽ phá hủy tủy xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư…

Cách ăn rau tốt nhất để ngăn ngừa tế bào ung thư

Ảnh minh họa.

- Rửa sạch rau củ: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…